Trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Ai sẽ giành vương miện?

(VTC News) -

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025:

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào 19h tối ngày 14/9 tại TP.HCM. Đêm thi cuối cùng sẽ là màn tranh tài của 35 thí sinh xuất sắc nhất. Các người đẹp sẽ trải qua các vòng thi đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và trả lời ứng xử. 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành giải hoa hậu và 4 á hậu.

Hội đồng giám khảo đêm chung kết gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng ban), NSND Vương Duy Biên (Phó ban), Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường cùng một số thành viên khác. Đặc biệt, đương kim Miss Grand International Christine Juliane Opiaza sẽ góp mặt, tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Trước thềm chung kết, nhiều cái tên sáng giá cho ngôi vị cao nhất đã dần lộ diện như Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Hồng Ngân, Lily Chen...

Dàn mỹ nhân sáng giá cho vương miện hoa hậu.

Ngoài ra, BTC cuộc thi vừa công bố Top 5 Grand Heat do Ban giám khảo bình chọn gồm Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đinh Y Quyên và Nguyễn Hồng Ngân.

Trong khi đó, Top 5 thí sinh đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng The Grand Shoot của cuộc thi gồm Phạm Yến, Bùi Thị Uyên Phương, Phan Như Thuỳ, Nguyễn Phương Hoa và Nguyễn Thị Thanh Ngân. Người chiến thắng 2 giải thưởng phụ này sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Tân hoa hậu sẽ nhận chiếc vương miện “Solara Aurelia - Hồng Nhật Kim Quang”, chế tác thủ công hoàn toàn trong suốt 1.800 giờ. Tác phẩm được làm từ vàng 18K, đính kim cương Moissanite cùng ngọc lục bảo quý hiếm, tạo nên vẻ lộng lẫy và tinh xảo.

Thiết kế vương miện ẩn chứa ba giá trị thiêng liêng: ánh sáng mặt trời tượng trưng cho khởi nguồn và khát vọng, lúa vàng biểu trưng cho sự thịnh vượng, và phù sa gợi nhắc về cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Vương miện giành cho người chiến thắng Miss Grand Vietnam 2025.

Ngay trước chung kết, hoa hậu Võ Lê Quế Anh cũng có những chia sẻ về hành trình trong 1 năm đương nhiệm.

"Chỉ còn vài tiếng trước khi hành trình đương nhiệm của Quế Anh kết thúc. Có lẽ sẽ không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này ngoài biết ơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương, cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành, cảm ơn công ty đã luôn hỗ trợ và cảm ơn bản thân đã luôn cố gắng.

Quế Anh đã luôn nỗ lực và sẽ càng nỗ lực hơn nữa trong những chặng kế tiếp, để mạnh mẽ hơn, để trưởng thành hơn", nàng hậu trải lòng.

Hoa hậu Quế Anh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Võ Lê Quế Anh, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025, diễn ra vào tháng 10 tại Thái Lan.