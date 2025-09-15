Tân Miss Grand Vietnam 2025: Sắc vóc nổi bật, theo học thạc sĩ ngành du lịch

(VTC News) -

Vượt qua 34 thí sinh, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi xuất sắc giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Ngay từ đầu cuộc thi, Yến Nhi luôn nằm trong top thí sinh gây ấn tượng bởi sắc vóc nổi bật cùng khả năng trình diễn ấn tượng.

Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, dễ tạo thiện cảm.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Năm 2024, cô từng tham gia cuộc thi này và dừng chân ở top 15 chung cuộc.

Trở lại đường đua nhan sắc, Yến Nhi mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, trở thành người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Cô chia sẻ cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để kể câu chuyện của mình, nỗ lực học tập, đam mê quảng bá văn hóa.

Yến Nhi nói: "Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình".

Tại mùa giải năm nay, mỹ nhân 10X cho thấy sự trưởng thành qua từng vòng thi. Cô lọt vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), top 5 Người đẹp thời trang và được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award.

Yến Nhi sở hữu nhan sắc nổi bật.

Yến Nhi đang học Thạc sĩ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Văn Hiến. Nàng hậu có nhiều thành tích nổi bật như tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk", đạt giải Đồng Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hiến năm 2023, giải "Xử lý tình huống hay nhất" tại Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch, Á quân 1 cuộc thi Người mẫu ảnh MITC năm 2022...

Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc. Đây là yếu tố quan trọng cho một đại diện sắc đẹp quốc tế.

Yến Nhi từng đạt nhiều thành tích nổi bật.

Tại đêm chung kết, khi nhận câu hỏi sẽ làm gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?", Yến Nhi trả lời rằng là sinh viên ngành du lịch, việc cô có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình sẽ được thể hiện ở 3 hành động.

"Tôi sẽ là người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có.

Cuối cùng, tôi hy vọng trong tương lai, mình có thể trở thành đại sứ du lịch, trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam", Yến Nhi chia sẻ.

Nguyễn Thị Yến Nhi sẽ có 2 tuần chuẩn bị để thi quốc tế.

Với chiến thắng này, Yến Nhi sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan. Người đẹp sẽ chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị trước khi tới với đấu trường quốc tế.