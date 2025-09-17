Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm osin

(VTC News) -

Trước khi trở thành người nổi tiếng, nhiều nàng hậu Việt trải qua thời gian khó khăn với đủ mọi công việc vất vả.

Hoa hậu Yến Nhi làm phục vụ nhà hàng

Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Bên cạnh sắc vóc nổi trội, điều khiến nàng hậu nhận được quan tâm chính là gia cảnh khó khăn.

Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động ở quê. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yến Nhi đấu tranh với gia đình rời quê lên TP.HCM học đại học.

Tân Miss Grand Vietnam cho biết cô ở trọ tại TP.HCM với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TP.HCM đến nay, thuận tiện sắp xếp thời gian vừa làm vừa học.

Hoa hậu Yến Nhi làm đủ nghề để kiếm tiền.

Ngoài giờ học, Yến Nhi tranh thủ đi làm thêm đủ nghề. Cô làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng tiệc cưới, làm người mẫu... Nàng hậu cho biết cô làm tất cả những gì bản thân có thể khai thác từ chính mình.

Yến Nhi kể thêm thu nhập từ các công việc ấy đủ để cô “đóng tiền học và xoay sở được” chi phí sinh hoạt. Sau khi vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô còn được tiếp xúc nhiều hơn với sàn diễn thời trang. Từ đó, công việc ổn định và thu nhập cũng khá hơn. Nhờ đó, người đẹp không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp bố mẹ được khi gia đình cần.

Hoa hậu H'Hen Niê làm osin, phát tờ rơi

Là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất hiện tại, ít ai biết H'Hen Niê từng trải qua cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn trong quá khứ.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mỹ nhân dân tộc thiểu số này phải trải qua vô vàn nỗi vất vả, tự lực tự cường làm chủ cuộc sống của mình với khao khát được bước ra ngoài xã hội.

Tân hoa hậu sinh ra tại buôn làng nghèo ở tỉnh Đắk Lắk. Từ nhỏ, H'Hen đã bộc lộ cá tính là cô nhóc mạnh mẽ, thường xuyên đi theo phụ giúp ba. Ham học và muốn thoát nghèo, cô gái trẻ bước chân ra khỏi buôn làng và tự quyết định cuộc đời mình. Thi đỗ vào Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, H'Hen tự tìm cách kiếm tiền để trang trải cho chuyện học hành cũng như cuộc sống.

H'Hen Niê luôn trân trọng những công việc trong quá khứ.

Những ngày mới lên TP.HCM, nàng hậu theo nghề tay trái là gia sư, nhưng tự mình ý thức vốn tiếng Việt còn hạn chế, khó có thể truyền đạt cho học sinh nên cô nghỉ dạy.

Cơ hội kiếm tiền đến với H'Hen Niê khi người hàng xóm cần thuê giúp việc. Chẳng suy nghĩ nhiều, nàng hậu nắm lấy cơ hội này và công việc của cô là chăm sóc cho 3 con nhỏ của gia đình ấy. Ngoài ra, người đẹp cũng tranh thủ làm thêm việc đi phát tờ rơi.

Đến nay, H’Hen Niê vẫn rất tự hào khi từng làm những công việc đó. Nhờ những công việc ấy, cô đã thay đổi chính bản thân mình.

“Nếu không làm giúp việc trong thời điểm đó thì không thể đủ tiền để đi học, trang trải cuộc sống hàng ngày. Đi phát tờ rơi giúp mình tự tin hơn. Bình thường mình ngại nói, nhưng cầm tờ rơi trên tay phải mời, phải giới thiệu với mọi người, nói mỗi ngày và càng lúc càng nhiều hơn, tự tin hơn”, H’Hen Niê trải lòng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đi bán kính mắt

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Tuy nhiên, về gia cảnh, người đẹp cũng xuất thân trong gia đình khó khăn khi mẹ mất sớm.

Từ khi mẹ qua đời vì ung thư năm lớp 11, nàng hậu sống cùng ba trong căn phòng trọ 20m2 ở TP.HCM. Cô bán mắt kính thuê, làm MC, người mẫu để trang trải học phí.

Danh hiệu Miss Grand Vietnam 2022 giúp Đoàn Thiên Ân đổi đời.

Để thuận tiện di chuyển, Thiên Ân chuyển nhà trọ về một nơi gần trường học và chỗ làm. Ngoài việc lo cho bản thân, người đẹp còn lo tiền thuốc men cho bố của mình.

Thời điểm dự thi Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân làm tại tiệm mắt kính trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM). Cô xin chủ tiệm nghỉ phép khoảng 1 tháng để dự thi.

Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19, cô bán hàng online để kiếm sống. Ngoài ra, Thiên Ân cũng đi diễn thời trang, làm người mẫu ảnh để có thêm thu nhập.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bán quần áo

Được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ", Đặng Thu Thảo là nàng hậu nhận được sức hút sau nhiều năm đăng quang. Đằng sau vẻ đẹp mong manh, Hoa hậu Việt Nam 2012 từng phải sớm bươn chải kiếm sống qua rất nhiều nghề. Cô từng làm pha chế đồ uống tại quán giải khát, làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm, bán quần áo thời trang...

Những công việc vất vả ấy cũng mang lại cho người đẹp nhiều kinh nghiệm sống quý báu để cô trân trọng cũng như cố gắng trong công việc hiện tại.

Đặng Thu Thảo từng có cuộc sống vất vả trước khi đăng quang.

Đặng Thu Thảo đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân cùng 2 con. Mỹ nhân sinh năm 1991 rút lui khỏi giới giải trí và ít khi xuất hiện công khai, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Nàng hậu tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con.

Hoa hậu Diễm Hương làm PG quảng cáo

Trước khi nổi tiếng, hoa hậu Diễm Hương làm công việc PG quảng cáo cho các nhãn hàng. Ca sĩ Quang Hà từng tâm sự Diễm Hương là gương mặt quen thuộc trong đội ngũ PG của anh suốt nhiều năm.

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Hoa hậu Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khi chỉ mới 20 tuổi. Sự nghiệp của cô từng rất rực rỡ khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2010, lọt top 14 và giành giải phụ "Trình diễn áo tắm đẹp nhất".

Năm 2012, cô tiếp tục tham gia Miss Universe - trở thành một trong số ít người đẹp Việt từng dự hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.