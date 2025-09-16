Quá khứ làm thuê đủ nghề, phụ giúp bố mẹ chữa bệnh của tân Miss Grand Vietnam

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Bên cạnh sắc vóc nổi trội, điều khiến nàng hậu nhận được quan tâm chính là gia cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau đêm đăng quang, tân hoa hậu có những trải lòng về gia cảnh, hoàn cảnh sống một mình tại TP.HCM suốt 3 năm qua.

Lớn lên trong gia đình lao động và những biến cố sức khỏe của bố mẹ

Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động ở quê. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Thời gian qua, mẹ cô quyết định theo chồng đi phụ hồ. Cả hai thường đi làm xa quê ở Đắk Lắk để có thu nhập cao hơn. “Bố mẹ tôi thường chọn đi làm xa nhà, vì đi làm xa thì chi phí sẽ cao hơn được một hai trăm ngàn đồng”, Yến Nhi chia sẻ.

Hoa hậu Yến Nhi bên bố mẹ.

Tân Miss Grand Vietnam cho biết ngay từ nhỏ, bố mẹ lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc. Cô là con gái duy nhất trong nhà, có một anh trai và một em trai, được cha mẹ thương nhiều hơn nên không phải làm việc nặng. Dù vậy, cô lấy đó làm động lực để nỗ lực học tập.

Ngoài ra, gia đình Yến Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai. “Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói vùng trên bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật chi phí lên đến 20-30 triệu đồng ngay vào lúc tôi thi Miss Grand Vietnam”, Yến Nhi chia sẻ thêm.

Bố của nàng hậu cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương. Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh, buộc phẫu thuật. Vì lo sợ tốn kém cho con, bố Yến Nhi quyết định không vào bệnh viện dù được con khuyên đi khám.

Yến Nhi tâm sự đang cố gắng thi xong cuộc thi rồi về đi làm, đủ tiền để có thể đưa ba đi xét nghiệm máu và điều trị.

Gia đình Yến Nhi tới cổ vũ con gái trong đêm chung kết.

Dù khó khăn, bố mẹ Yến Nhi vẫn luôn động viên và ủng hộ con gái. Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, gia đình nàng hậu vẫn cố gắng thuê xe vào TP.HCM để cổ vũ Yến Nhi. Nàng hậu thừa nhận đây chính là điểm tựa tinh thần lớn giúp cô nỗ lực tại hành trình này.

Sống trong nhà trọ 2,5 triệu đồng/tháng, làm thuê đủ nghề

Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yến Nhi đấu tranh với gia đình để rời quê lên TP.HCM học đại học. Nàng hậu cho biết ban đầu bố mẹ muốn cô học ở tỉnh để đỡ tốn kém chi phí, do gia đình không có điều kiện.

“Sau 2 tháng đấu tranh, cuối cùng tôi được bước đến TP.HCM. Từ tháng 8/2022, trước khi nhập học một tháng, tôi tự bắt xe vào TP.HCM để quan sát môi trường, xin việc làm thêm. Tôi vừa đi học vừa đi làm để tự lo mọi chi phí", cô tâm sự.

Khác với những bạn được gia đình hỗ trợ mọi chi phí học tập, Yến Nhi phải tự lực một phần. Ngoài tiền học đại học được bố mẹ hỗ trợ một phần, thì tiền ăn, tiền sinh hoạt thì cô phải tự lo hết.

Yến Nhi làm thêm đủ nghề để kiếm tiền sinh hoạt tại TP.HCM.

Tân Miss Grand Vietnam cho biết cô ở trọ tại TP.HCM với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TP.HCM đến nay, thuận tiện sắp xếp thời gian vừa làm vừa học.

Ngoài giờ học, Yến Nhi tranh thủ đi làm thêm đủ nghề: “Tôi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới, làm mẫu, làm tất cả những gì mà bản thân có thể khai thác từ chính mình”.

Yến Nhi kể thêm thu nhập từ các công việc ấy đủ để cô “đóng tiền học và xoay sở được” chi phí sinh hoạt. Sau khi vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô còn được tiếp xúc nhiều hơn với sàn diễn thời trang. Từ đó, công việc ổn định và thu nhập cũng khá hơn. Nhờ đó, người đẹp không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp bố mẹ được khi gia đình cần.

Chăm sóc sắc đẹp bằng sản phẩm 30 nghìn đồng

Dù bận rộn, Yến Nhi vẫn giữ kỷ luật sinh hoạt. Cô ăn uống đầy đủ một ngày 3 buổi tự nấu nướng nhờ được mẹ dạy bếp núc từ nhỏ.

“Từ năm lớp 4, tôi đã bắt đầu tự nấu ăn, nên dù về muộn cỡ nào tôi vẫn tự chuẩn bị được món ăn cho mình”, Yến Nhi chia sẻ thêm.

Nói về việc chăm sóc sắc đẹp dù không có nhiều điều kiện, Yến Nhi cho biết chỉ dùng những bước đơn giản như tẩy trang, rửa mặt và dùng tuýp rau má 30 nghìn đồng chăm để sóc da. "Tôi biết mình chưa có tiền dùng mỹ phẩm đắt tiền nên chỉ như thế là đủ”, nàng hậu thừa nhận.

Quãng thời gian tự lập ở thành phố đã rèn cho Yến Nhi tính kỷ luật và khả năng tự chủ hiếm có ở tuổi 20. Khi nhìn lại, cô cảm thấy khâm phục bản thân.

Yến Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh và kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì vội vã. Nhưng cô cũng thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm. Cô cũng cho biết nỗi sợ lớn nhất của bản thân không phải thất bại mà là bỏ cuộc.

“Nếu mình bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu mình đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội”, cô nói thêm.

Cuộc đời Yến Nhi bước sang trang mới sau khi đăng quang hoa hậu.

Sau khi đăng quang, điều Yến Nhi suy nghĩ nhiều nhất không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm với gia đình, xã hội.

“Điều đầu tiên tôi sẽ làm là dành tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện. Tôi muốn nhờ công ty hoặc các tổ chức uy tín để quyên góp cho những cộng đồng đang cần. Tôi cũng sẽ trích khoảng 10-20% để lo chi phí khám và chữa bệnh cho bố mẹ tôi hiện tại. Đó là điều tôi nghĩ tới ngay khi bước ra sân khấu”, nàng hậu cho biết.

Yến Nhi nói thêm, dù còn là sinh viên và chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, cô hiểu rõ trọng trách của một hoa hậu: “Khi đội vương miện, tôi phải sống có ích, luôn sẵn sàng hướng về cộng đồng và giúp đỡ người khác. Đó là trách nhiệm lớn nhất của tôi khi được trao cơ hội lớn này”.