SJC tạm ngừng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn trong sáng 31/1

(VTC News) -

Trong thông báo mới nhất, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại một số cơ sở TP.HCM vào sáng mai (31/1).

3 địa điểm SJC thông báo tạm ngừng giao dịch cùng tại TP.HCM, gồm trụ sở SJC 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ; trung tâm Vàng bạc đá quý 230-230A Quang Trung, phường Gò Vấp; và trung tâm Vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn.

Tuy vậy, SJC cho biết đối với các sản phẩm nữ trang kim cương, đá quý, các điểm kinh doanh này vẫn giao dịch bình thường.

Thông báo tạm ngừng giao dịch vàng tại một số cơ sở kinh doanh TP.HCM của Công ty SJC được đưa ra trong bối cảnh giá vàng vừa ghi nhận cú sập mạnh sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

SJC tạm ngừng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn trong sáng mai. (Ảnh: Công Hiếu).

Cụ thể, lúc 16h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn của SJC cũng ghi nhận mức giảm 9,3 triệu đồng, hiện giao dịch quanh vùng 177 - 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lao dốc cho thấy áp lực bán chốt lời đã bùng phát mạnh, đặc biệt từ các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, biến động đồng USD và quyết định chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Lý giải về diễn biến của giá vàng gần đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, giá vàng thế giới và trong nước đều đang tăng "vô tiền khoáng hậu". Không ai có thể dự đoán là tới hiện tại, giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce.

"Khoảng 1 tháng trước, tôi chỉ dự đoán đến thời điểm này, giá vàng tăng lên khoảng 5.300 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: giá trị của đồng USD xuống thấp; tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu; các ngân hàng Trung ương đang tìm cách tăng cường dự trữ quốc gia thông qua việc mua vàng thay cho các tài sản định nghĩa bằng USD như trái phiếu của Mỹ", ông Hiếu nói.