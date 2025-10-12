+
++
Giá vàng miếng SJC gần 143 triệu/lượng: Chuyên gia cảnh báo rủi ro
(VTC News) -
Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư và người dân cần thận trọng khi giá vàng đang ở vùng đỉnh kỷ lục nhiều năm qua.
Tin mới
12:49 12/10/2025
VTC NEWS TV
Tên lửa Tomahawk Mỹ có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine?
12:48 12/10/2025
Tư liệu
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
12:30 12/10/2025
Chính trị
Bất ngờ mãnh tướng số 1 Tam Quốc: Không phải Quan Công, Lã Bố, Hoàng Trung
11:53 12/10/2025
Phim
TP.HCM gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nguy cơ dịch chồng dịch
11:31 12/10/2025
Tin tức
Siết tín dụng cho vay nhà thứ hai: Làm không đúng, thị trường sẽ méo mó
11:04 12/10/2025
Bất động sản
Bí thư Trần Lưu Quang cùng đại biểu tham quan Metro số 1 trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM
11:02 12/10/2025
Chính trị
Ăn trứng sai cách dễ tăng cholesterol, hại gan
10:58 12/10/2025
Tin tức
Gói thưởng khổng lồ giúp Elon Musk kiếm hàng chục tỉ USD
10:47 12/10/2025
Thời sự quốc tế
Lâm Đồng 'tung' loạt chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư 5 lĩnh vực chiến lược
10:23 12/10/2025
Đời sống
Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/10/2025 tại Quảng Ngãi
10:12 12/10/2025
Cần biết
3 thủ đoạn tội phạm mạng thường dùng để 'bắt cóc online' học sinh, sinh viên
10:01 12/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Vàng thế giới còn động lực tăng giá, trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro
10:00 12/10/2025
Tin giá vàng
'Bước chân di sản': Nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa thế giới
09:36 12/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Vàng vượt 4.000 USD/ounce: Chuyên gia cảnh báo rủi ro
09:22 12/10/2025
VTC NEWS TV
Công nghệ 12/10: MacBook Pro M5 sắp 'trình làng' với chip M5
09:18 12/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Caribe tăng tốc chuyển đổi xe điện: Mô hình xanh cho thế giới?
09:16 12/10/2025
Giao thông xanh
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
09:14 12/10/2025
Chính trị
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10
09:11 12/10/2025
Cần biết
Vì sao đất hiếm tiếp tục thành tâm điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?
09:09 12/10/2025
Thế giới
Pháo hoa rơi trúng khán giả concert 'Em xinh say hi', nhiều người hoảng loạn
09:00 12/10/2025
Ca Nhạc
NSND Xuân Bắc, Tự Long chủ trì đấu giá, thu 2,5 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ
08:56 12/10/2025
Sao Việt
Ngắm Đà Lạt xưa và nay
08:20 12/10/2025
Đời sống
Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm
07:54 12/10/2025
Chuyện bốn phương
Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 10/2025
07:51 12/10/2025
Thị trường
Tổng thống Trump: Lầu Năm Góc phải dùng mọi nguồn quỹ để trả lương binh sĩ
07:50 12/10/2025
Thế giới
Công an trao trả iPhone 17 Pro Max cho hot girl Lào bị móc trộm
07:36 12/10/2025
Bản tin 113
Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/10/2025 tại Thành phố Huế
07:04 12/10/2025
Cần biết
Uống nước chanh ấm vào mỗi sáng có tác dụng gì?
07:00 12/10/2025
Tư vấn
Tên lửa Hwasong-20-Bước nhảy vọt trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng
06:54 12/10/2025
VTC NEWS TV