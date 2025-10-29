Sẽ thí điểm đưa AI vào giảng dạy ở bậc phổ thông

(VTC News) -

Ngày 28/10, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Tập đoàn Meta, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tạp chí Một Thế Giới sẽ tổ chức hội thảo “Phát triển năng lực Trí tuệ nhân tạo cho người học”.

Trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực trung tâm của đổi mới sáng tạo và phát triển con người. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tìm giải pháp cho vấn đề cốt lõi “Làm thế nào để phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học thực chất, toàn diện và mang bản sắc Việt Nam nhân văn, trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập?".

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành phần không thể tách rời của đời sống, đòi hỏi giáo dục phải chủ động trang bị cho người học năng lực sử dụng và sáng tạo với AI có trách nhiệm, hiệu quả và đạo đức.

Ông cho rằng việc tích hợp mục tiêu học tập về AI vào chương trình chính khóa là cần thiết để giúp giảng viên, sinh viên tiếp cận công nghệ này an toàn, có ý nghĩa và thích ứng với xã hội số.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng bên cạnh việc trang bị kiến thức nền tảng, đội ngũ nhà giáo và người học ở tất cả các cấp bậc cần được nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là mục tiêu chung của ngành giáo dục, được nêu trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong số các tham luận được trình bày tại hội thảo, đáng chú ý là báo cáo của GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông nhấn mạnh cần thúc đẩy việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục, vừa tích hợp AI vào các môn học, vừa có những nội dung độc lập để trang bị kiến thức chuyên sâu. Hiện Vụ Giáo dục Phổ thông đang xây dựng phương án thí điểm giảng dạy AI trong năm học 2025 - 2026, sau đó sẽ đánh giá kết quả thực tiễn để mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, ông làm rõ định hướng xây dựng khung năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông, được phát triển dựa trên khung của UNESCO, bao gồm bốn khía cạnh trọng tâm: lấy con người làm trung tâm, đạo đức, nền tảng kỹ thuật và hệ thống.

Các chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Tập đoàn Công nghệ Tài chính Momo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thảo luận các vấn đề về giải pháp và định hướng chính sách cho sự phát triển năng lực AI cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân (Ảnh: BTC)

Phát triển nguồn nhân lực số, đặc biệt là năng lực ứng dụng AI được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bắt kịp và dẫn dắt tiến trình chuyển được số quốc gia. Người học hôm nay chính là lực lượng quyết định vị thế của đất nước trên bản đồ trí thức và công nghệ thế giới ngày mai.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng trao đổi, chia sẻ tri thức về các giải pháp, chính sách và mô hình triển khai hiệu quả nhằm phát triển năng lực AI cho người học, từ giáo dục phổ thông đến đại học; đồng thời thảo luận về đạo đức, an toàn và tính bền vững trong ứng dụng AI trong giáo dục.