Sắp diễn ra tọa đàm 'Những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)'

Báo điện tử VTC News sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức tọa đàm với chủ đề “Những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)”, nhằm làm rõ các quy định mới và tác động của luật đối với đời sống xã hội.

Trước đó, sáng 10/12, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với 440/444 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 93,02%. Luật gồm 8 chương, 56 điều; trong đó bổ sung mới 11 điều, sửa đổi và bổ sung 38 điều, bãi bỏ 10 điều, giữ nguyên 7 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng phức tạp của loại tội phạm này. Luật sửa đổi có nhiều điểm mới mang tính đột phá, trải rộng từ quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện, đến trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Một số nội dung đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận gồm: Áp dụng biện pháp giám sát bằng thiết bị điện tử đối với người cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ 1/7/2026; quy định chi tiết các biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; bổ sung chính sách khuyến khích cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

Để phân tích sâu hơn những điểm mới này cũng như tác động của luật khi đi vào cuộc sống, vào 9h sáng ngày 14/12/2025, Báo điện tử VTC News phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức tọa đàm cùng chủ đề.

Tọa đàm có sự tham gia của Trung tá Kiều Thùy Dương – cán bộ Phòng Hướng dẫn quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai (C04, Bộ Công an) và TS, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Mời bạn đọc theo dõi tọa đàm trên các nền tảng của Báo điện tử VTC News.