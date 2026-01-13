Phim 'Lằn ranh' tập 51: Ông Sách thử lòng Triển, Thiệu bị truy bắt gắt gao

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 51 lên sóng tối nay (13/1), diễn biến bộ phim tiếp tục căng thẳng khi ông Sách (NSND Trung Anh) thăm dò Triển (Mạnh Trường).

Ông Sách hiểu rõ Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) đang muốn mượn bàn tay của cơ quan chức năng để đào sâu vụ Trinh Tam và xác định người chịu trách nhiệm chính, điều mà ông cho rằng không thể để xảy ra.

Phó bí thư tỉnh chủ động đặt câu hỏi nhằm kiểm tra thái độ của Triển (Mạnh Trường). "Theo cậu, diễn biến tiếp theo sẽ là gì?”, ông Sách nói, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Khắc (Tiến Lộc).

Ông Sách kiểm tra thái độ của Triển trong tập 51 phim "Lằn ranh".

Trước câu hỏi này, Triển tỏ ra thận trọng. Anh khẳng định sự trung thành của Khắc nhưng cũng hé lộ vẫn còn một nhân vật khác khiến ông Sách phải lo lắng. Câu trả lời úp mở của Triển càng khiến mối quan hệ quyền lực phía sau thêm phần khó đoán.

Ở diễn biến khác, cơ quan điều tra nhận được thông tin Trần Hồng Thiệu (Mạnh Cường) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay lập tức, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, tổ chức vây bắt , đẩy Thiệu vào tình thế nguy hiểm khi vòng vây ngày càng siết chặt. Trong khi đó, Thiệu liên hệ đồng bọn, chuẩn bị sẵn tàu để trốn.

Cơ quan điều tra tổ chức vây bắt Thiệu đang trên đường lẩn trốn.

Cũng trong tập này, cuộc trò chuyện giữa Thu (Hồng Diễm) – Viện phó Viện Kiểm sát và Triển lại mang màu sắc thăm dò khác. Thu tỏ ra tò mò khi đặt vấn đề liệu ông Sách có từng hỏi về mối quan hệ thân thiết của Triển với giới doanh nghiệp như đã từng hỏi mình hay không. Lối nói chuyện lắt léo, nhiều ẩn ý của Thu khiến Triển không giấu được sự ngạc nhiên.

“Tôi biết được tính chất công việc của ông, quen đến cả nửa tỉnh này, nhưng để thân được với chánh văn phòng đâu có dễ”, Thu nói, đẩy cuộc đối thoại vào thế căng thẳng ngầm.

Triển đáp lại Thu ra sao? Người khiến ông Sách phải lo lắng thực sự là ai?

Mọi thứ sẽ dần được hé lộ trong tập 51 phim Lằn ranh phát sóng lúc 21h tối nay (13/1) trên VTV1.