'Phía bên kia thành phố' tập 15: Khuê phát hiện bí mật trên điện thoại của Lan

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 15.

Trong tập trước, buổi họp phụ huynh về vụ ẩu đả giữa Cương (Võ Hoài Vũ) và Thái (Nguyên Thành) xuất hiện nhiều tranh cãi. Mới đầu, bố của Thái thể hiện thái độ áp đặt khi một mực khẳng định con trai mình là nạn nhân của bạo lực học đường và yêu cầu nhà trường phải kỷ luật nghiêm khắc kẻ hành hung là Cương.

Tuy nhiên, thầy chủ nhiệm đã đưa ra những bằng chứng phản bác đanh thép. Kết quả tìm hiểu của thầy cho thấy chính Thái mới là người thường xuyên bắt nạt bạn bè trong lớp, mà mục tiêu cụ thể là Khuê.

Nghe những lời này, bà Xuân (mẹ Khuê) đau đớn khi biết con trai mình đã phải chịu đựng bạo lực suốt thời gian qua.

Buổi tối cùng ngày, Tuyết Lan chủ động cho mẹ xem video Thái đánh bạn để bà thấy rõ bản chất thật của Thái. Lan sắc bén khẳng định mẹ không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh gia đình để đánh giá người khác, dù là Cương hay Thái. Việc Cương đánh bạn học có thể chưa đúng, nhưng xét về góc độ tình bạn, đó là một hành động rất dũng cảm.

Hai mẹ con Tuyết Lan có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Tập 15 Phía bên kia thành phố, trong bữa tối tại nhà của ba mẹ con, mẹ Cương (Khánh Linh) dạy bảo hai anh em rằng nếu có ai nói lời xúc phạm thì cứ bỏ ngoài tai. Thậm chí, nếu họ vẫn cố tình nhắc lại thì cứ coi đó là "thùng rác thối" để giữ cho tâm hồn mình thanh thản là được.

Tại trường, hình phạt dọn vệ sinh sau vụ ẩu đả không thể làm mối quan hệ giữa Cương và Thái tốt đẹp hơn. Cả hai tiếp tục cãi nhau khi Cương chặn cửa không cho Thái trốn việc ra ngoài. May thay, lớp trưởng Mai Hiên (Nguyên Châu) xuất hiện kịp thời, dùng thái độ cứng rắn khiến hai anh chàng phải chịu khuất phục và quay lại làm việc, tránh để không bị phạt thêm buổi nữa.

Ở một phân cảnh khác, trong chuyến cắm trại bên bờ sông, khi nhóm bạn đi chơi hết chỉ còn lại mình Khuê (Thái Vũ) thì điện thoại của Tuyết Lan bất ngờ có cuộc gọi đến. Ngay khi vừa hết chuông, Khuê bỗng khựng lại khi nhìn thấy ảnh nền màn hình: đó là bức ảnh Lan chụp cùng người anh trai song sinh đã mất của cô - anh Huy.

Chứng kiến hình ảnh người quá cố khiến Khuê dần trở nên mất bình tĩnh. Phản ứng lạ lùng này của Khuê một lần nữa gợi nhắc về những tổn thương tâm lý liên quan đến đường tàu mà cậu vẫn luôn tìm cách lảng tránh.

Bức ảnh trên điện thoại của Lan khiến Khuê dần mất bình tĩnh.

Liệu phản ứng của Khuê có khiến mối quan hệ với Tuyết Lan bị rạn nứt? Thái sẽ còn dùng chiêu trò gì khi phải dọn vệ sinh cùng Cương?

Tập 15 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 18/6 trên VTV1.