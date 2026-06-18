Công nghệ 18/6: Claude Design được nâng cấp, không còn 'đốt' token

(VTC News) -

Claude Design được nâng cấp cho doanh nghiệp

Anthropic đã khắc phục vấn đề "đốt token" khiến người dùng Pro nhanh chóng hết hạn mức. Giờ đây, Claude Design chia sẻ giới hạn với các sản phẩm khác và giảm mức tiêu thụ trung bình mỗi lượt. Đồng thời, công cụ cho phép nhập hệ thống thiết kế từ GitHub hoặc file nội bộ, đảm bảo mọi sản phẩm đều tuân thủ chuẩn thương hiệu của doanh nghiệp.

Giao diện mới của Claude Design với khả năng nhập hệ thống thiết kế và tích hợp trực tiếp với Claude Code. (Nguồn: Anthropic)

Điểm nổi bật khác là khả năng "round-trip" giữa Claude Design và Claude Code. Nhà thiết kế có thể tạo prototype từ thư viện thành phần thực tế, sau đó chuyển thẳng sang Claude Code để triển khai mà không cần dịch thủ công. Ngược lại, lập trình viên cũng có thể chỉnh sửa thiết kế ngay trong môi trường code. Điều này giúp giảm thiểu sai lệch giữa bản thiết kế và sản phẩm cuối cùng.

Anthropic bổ sung chín đối tác xuất bản mới như Adobe, Canva, Miro và Vercel. Claude Design giờ đây trở thành điểm khởi đầu, còn các nền tảng đối tác là nơi hoàn thiện và triển khai. Đây là chiến lược “hub-and-spoke” nhằm cạnh tranh với các dự án mã nguồn mở như Open Design, đồng thời tạo lợi thế nhờ mạng lưới hợp tác doanh nghiệp.

Sony ra mắt cảm biến Lytia 910 với công nghệ LOFIC

Sony vừa công bố Lytia 910 - cảm biến hình ảnh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Công nghệ này giúp tăng dung lượng điện tích của mỗi điểm ảnh, hạn chế hiện tượng bão hòa ánh sáng và mang lại dải động lên tới 100dB chỉ với một lần phơi sáng. Đây là bước tiến lớn so với các cảm biến trước vốn cần nhiều khung hình để đạt được mức này.

Cảm biến LOFIC cao cấp 50MP mới của Sony mang đến dải tương phản động 16,6 stop cho các điện thoại thông minh hàng đầu. (Nguồn: Ymcinema)

Lytia 910 hỗ trợ Triple Conversion Gain HDR, cho phép mỗi điểm ảnh được đọc ba lần ở các mức khuếch đại khác nhau rồi kết hợp thành một ảnh HDR duy nhất. Nhờ đó, cảm biến tránh được lỗi nhòe chuyển động thường gặp ở phương pháp đa khung hình. Ngoài ra, mạch Ultra High Conversion Gain giúp giảm nhiễu ngẫu nhiên khoảng 30% trong điều kiện thiếu sáng, nâng cao chất lượng ảnh và video.

Cảm biến mới có kích thước 1/1.28”, độ phân giải 50MP với bộ lọc Quad Bayer, hỗ trợ quay video HDR 4K 60fps. Sony sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào mùa hè này, dự kiến xuất hiện trên các mẫu smartphone cao cấp trong quý IV. Đây cũng là tín hiệu cho thấy LOFIC sẽ trở thành xu hướng mới trong ngành di động, khi cả Samsung và vivo cũng được cho là đang phát triển cảm biến tương tự.

OnePlus 15R có thêm bản 16GB/512GB tại Ấn Độ

OnePlus vừa mở rộng dòng 15R tại thị trường Ấn Độ với phiên bản bộ nhớ mới 16GB RAM và 512GB lưu trữ. Mẫu này được niêm yết trên Amazon India và website OnePlus, tuy nhiên hiện chỉ khả dụng cho thành viên Prime, còn trang chính thức lại hiển thị tình trạng "chưa có hàng". Giá bán của phiên bản mới là 61.999 INR (khoảng 742 USD).

OnePlus 15R phiên bản 16GB/512GB. (Nguồn: Gizbot)

Ngoài dung lượng RAM và bộ nhớ, các thông số khác vẫn giữ nguyên. Máy chạy Snapdragon 8 Gen 5, GPU Adreno thế hệ mới, RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Màn hình AMOLED 6,83 inch hỗ trợ tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa 1800 nits. Camera chính 50MP có OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP. Pin dung lượng 7.400mAh hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC 80W.

Lựa chọn đáng chú ýOnePlus 15R bản mới có ba màu: Charcoal Black, Mint Breeze và Electric Violet. Máy chạy OxygenOS 16 dựa trên Android 16, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và IR blaster.