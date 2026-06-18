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Vì sao đường sắt cao tốc Bắc - Nam lựa chọn tốc độ 350km/h?

(VTC News) -

Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia hạ tầng đô thị lý giải vì sao Việt Nam lựa chọn tốc độ 350km/h cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

VTC News
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