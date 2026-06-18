Trẻ em toàn cầu phải sống giữa nhiều hiểm họa khí hậu

(VTC News) -

Trong báo cáo mới về rủi ro khí hậu đối với trẻ em công bố ngày 16/6, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng sâu rộng đến cuộc sống trẻ em trên toàn cầu.

UNICEF cảnh báo một nửa số trẻ em trên thế giới hiện phải đối mặt cùng lúc ít nhất ba mối đe dọa khí hậu như nắng nóng cực đoan, lũ lụt, bão hoặc hạn hán.

Video trẻ em ở Papua New Guinea phải bơi qua sông để đến trường. (Nguồn: UNICEF)

Đoạn phim gây sốc do cơ quan Liên Hợp Quốc công bố cho thấy trẻ em ở Papua New Guinea phải bơi qua một con sông đầy cá sấu để đến trường sau khi một cây cầu đi bộ quan trọng bị cuốn trôi trong trận mưa lớn từ năm 2012.

Theo UNICEF, cộng đồng địa phương không đủ kinh phí để thay thế cây cầu, trong khi các đợt mưa lớn và lũ lụt ngày càng nghiêm trọng khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm hơn.

Cộng đồng này sở hữu một vài chiếc thuyền nhỏ, nhưng trẻ em nhỏ tuổi nhất được ưu tiên. Lorna, 15 tuổi, là một trong những trẻ phải bơi qua sông để tới trường mỗi ngày.

"Vào những ngày có kinh nguyệt, người lớn không cho chúng tôi bơi qua sông vì lo ngại sẽ thu hút cá sấu", Lorna chia sẻ. "Em mơ ước trở thành giáo viên hoặc phi công. Chúng em mong có một cây cầu mới để có thể đến trường an toàn mỗi ngày".

Hiệu trưởng trường học của Lorna, ông Charlie Vali David, cho biết việc mất cây cầu đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và việc học tập của trẻ em trong khu vực.

"Mùa mưa khiến dòng nước chảy xiết, nhiều cây đổ và rác trôi trên sông, gây thương tích và thậm chí tử vong. Nhiều học sinh bị ốm do phải ngâm mình trong nước lạnh và bẩn, dẫn đến gián đoạn học tập, đặc biệt là các em gái", ông David nói.

Mọi trẻ em đều phải chịu mối đe dọa khí hậu

Trong báo cáo, UNICEF đánh giá mức độ phơi nhiễm của trẻ em trước 8 loại rủi ro khí hậu gồm lũ ven biển, lũ sông, hạn hán, nắng nóng cực đoan, các đợt sóng nhiệt, cháy rừng, bão nhiệt đới và bão bụi cát.

Kết quả cho thấy gần như mọi trẻ em trên thế giới, kể cả tại các quốc gia giàu có, hiện đều phải đối mặt với ít nhất một rủi ro khí hậu trong cuộc đời. Trong đó một nửa trẻ em phải chịu cùng lúc ít nhất 3 mối đe dọa khí hậu

"Một nửa trẻ em trên thế giới hiện sống trong điều kiện phải đối mặt cùng lúc ít nhất ba mối đe dọa khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của các em", Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nói.

Hàng triệu trẻ em trên thế giới phải chịu ảnh hưởng từ sóng nhiệt, nắng nóng. (Ảnh: CNN)

Theo báo cáo, khu vực Sahel ở châu Phi là một trong những nơi chịu tác động nặng nề nhất, với hơn 4 triệu trẻ em đồng thời đối mặt với sóng nhiệt, nắng nóng cực đoan và bão bụi cát.

Tại châu Á, trẻ em ở Bangladesh, Myanmar và Pakistan nằm trong nhóm chịu nhiều rủi ro khí hậu nhất thế giới.

Ngay cả các nước phát triển cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Tại Italy, hơn 6 triệu trẻ em đang phải đối mặt đồng thời với các đợt nắng nóng kéo dài và hạn hán.

UNICEF kêu gọi đầu tư hạ tầng thích ứng

UNICEF cho rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiệt độ gia tăng đang tạo áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, khiến nhiều tuyến đường, cầu cống và dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Tổ chức này kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp đẩy mạnh cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho các biện pháp thích ứng khí hậu, đặc biệt trong các lĩnh vực mà trẻ em phụ thuộc như giáo dục, y tế và hạ tầng cơ bản.

Theo bà Catherine Russell, việc xây dựng các hệ thống dịch vụ có khả năng chống chịu tốt hơn sẽ giúp bảo vệ trẻ em trước các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

"Chúng ta cần đầu tư hiệu quả hơn vào y tế, giáo dục và hạ tầng với trẻ em là trung tâm. Điều đó không chỉ giúp các em vượt qua những rủi ro hiện tại mà còn bảo đảm tương lai của các thế hệ sau", bà nói.