(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 18/6 và sáng 19/6 có 3 trận đấu. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina trên sân vận động SoFi (Los Angeles, bang California). Cùng bảng B, Canada sẽ đối đầu với Qatar tại BC Place, Vancouver. Trong khi đó, Mexico và Hàn Quốc sẽ chạm trán trên sân Estadio Akron (Mexico).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 18/6 và sáng 19/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 19/6 2h Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 19/6 5h Canada vs Qatar VTV3, VTV6 19/6 8h Mexico vs Hàn Quốc VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Thụy Sỹ bước vào lượt trận thứ hai với không ít tiếc nuối. Trước đó, họ áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Breel Embolo. Tuy nhiên, việc đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng khiến đội bóng này bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina cho thấy hình ảnh của một đội bóng khó chịu tại World Cup 2026. Trận hòa 1-1 trước chủ nhà Canada không chỉ giúp họ có điểm số quan trọng mà còn nâng chuỗi trận bất bại lên con số 9. Với đà hưng phấn đang có, Bosnia hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thêm bất ngờ trước Thụy Sỹ.

Mexico bước vào trận đấu thứ hai sau chiến thắng trước Nam Phi trong trận mở màn World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Canada bước vào lượt trận thứ hai tại bảng B World Cup 2026 với áp lực phải giành trọn 3 điểm nhằm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng trong. Trước mắt họ là Qatar, đối thủ được xem là dễ chịu hơn nhiều so với Thụy Sỹ, đội bóng mà Canada sẽ phải chạm trán ở lượt đấu cuối cùng.

Dù vừa gây bất ngờ khi cầm hòa Thụy Sỹ, Qatar vẫn là đội bóng không được đánh giá cao tại bảng đấu. Qatar vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng khi trải qua 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Mexico đang có nhiều yếu tố thuận lợi trước cuộc chạm trán với Hàn Quốc. Đội chủ nhà khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi. Trên hàng công, "El Tri" sở hữu nhiều mũi nhọn nguy hiểm như Julian Quinones, Raul Jimenez và Roberto Alvarado, những người đang mang đến sự hiệu quả trong các tình huống tấn công.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại CH Séc 2-1 ở trận ra quân. Sức mạnh của đội bóng xứ kim chi nằm ở tốc độ và khả năng bùng nổ của các ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom hay tiền đạo Oh Hyeon-gyu.

Lịch thi đấu bảng A World Cup 2026

Ngày 12/6

2h: Mexico vs Nam Phi.

9h: Hàn Quốc vs CH Czech.

Ngày 18/6

23h: CH Czech vs Nam Phi.

Ngày 19/6

8h: Mexico vs Hàn Quốc.

Ngày 25/6

8h: CH Czech vs Mexico.

8h: Nam Phi vs Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026

Ngày 13/6

2h: Canada vs Bosnia & Herzegovina.

Ngày 14/6

2h: Qatar vs Thuỵ Sỹ.

Ngày 19/6

2h: Thuỵ Sỹ vs Bosnia & Herzegovina.

9h: Canada vs Qatar.

Ngày 25/6

2h: Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

2h: Thuỵ Sỹ vs Canada.