Từ cú trượt CLB năm nhất, nữ sinh Ngoại thương thành sinh viên tiêu biểu toàn khóa

Trong suốt 4 năm đại học, Trang Nhung tham gia nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu và công tác sinh viên. Cô từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp hành chính K61 Anh 01 Quản trị kinh doanh, Chủ tịch Social Business Creation (SBC) Youth Community thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU, đồng thời là lớp trưởng chương trình FPT Young Talents khóa 25. Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Nhung tham gia điều phối nhiều chương trình như SV Startup 2023, Entrepreneur Z #10 hay Vietnam – Singapore Changemaker Impact Camp 2023. Cô cũng là đại sứ truyền thông của nhiều cuộc thi và dự án dành cho sinh viên. Song song với hoạt động ngoại khóa, nữ sinh duy trì GPA 3.86/4.0, nhận học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc trong 3 học kỳ liên tiếp.