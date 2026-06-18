Tổng thống Mỹ và Iran ký thỏa thuận hoà bình

(VTC News) -

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Ngày 17/6, nhiều hãng truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ nhằm hướng tới chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng cho biết văn kiện này "đã được hoàn thiện với chữ ký của các Tổng thống".

"Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của hai Tổng thống. Giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

AFP dẫn lời quan chức Mỹ thông tin thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump ký biên bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau hội nghị thượng đỉnh G7. "Vừa ký xong", ông Trump nói với phóng viên khi ông bước ra khỏi cung điện.

Theo quan chức này, văn bản trên thực tế được ký điện tử cách đây vài ngày bởi Phó tổng thống Mỹ JD Vance và trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào 28/2 khiến Iran phản công bằng loạt cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái khắp khu vực. Trên thực tế, Iran đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với nền kinh tế thế giới.

Theo văn bản, Washington cam kết ngay lập tức dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Iran. Và một khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD do các quốc gia trong khu vực ủng hộ.

Chính phủ Thụy Sĩ từng thông tin lễ ký kết sẽ được tổ chức vào 19/6 tại khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng trên núi nhìn ra hồ Lucerne. Theo thông báo, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, Iran cho biết buổi lễ ký kết trực tiếp không còn cần thiết nữa.