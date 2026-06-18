Người thân nạn nhân tử vong tại vịnh Lan Hạ: 'Em gái tôi từng muốn đổi tàu khác'

Ngày 17/6, gia đình anh Nguyễn Văn Lợi (ở Hưng Yên) đã hoàn tất việc lo hậu sự cho em gái là chị Nguyễn Thị N., nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Con gái 8 tuổi của anh cũng vừa được xuất viện sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Bắc Ninh vì viêm phổi do sặc nước biển lẫn dầu máy, vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hiện trường vụ tai nạn đường thủy tại khu vực vịnh Lan Hạ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo anh Lợi, 11 người, gồm 6 người trong gia đình anh và 5 người trong gia đình em gái, đi du lịch tại Cát Bà và thuê một chuyến tàu tham quan vịnh Lan Hạ thông qua người môi giới tại nơi lưu trú.

Sáng 14/6, cả đoàn được bố trí lên tàu gỗ Bảy Hoa do ông Nguyễn Văn Bảy điều khiển.

Anh Lợi cho biết ngay từ khi xuống bến, các thành viên trong gia đình bất ngờ khi thấy phương tiện khá nhỏ. Chị Nguyễn Thị N. cũng đề nghị đổi sang tàu lớn hơn để bảo đảm an toàn.

“Em gái tôi nhìn thấy tàu đã nói phải đi tàu to hơn. Nhưng lúc đó tiền thanh toán rồi, phía môi giới không đồng ý hoàn lại nên mọi người đành lên tàu”, anh Lợi kể lại.

Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc

Khoảng 15 phút sau khi rời bến, khi tàu di chuyển đến khu vực Vạn Bội, một tàu vỏ sắt mang tên Minh Anh chở 31 người chạy cùng chiều từ phía sau bất ngờ va chạm với tàu Bảy Hoa.

Nhớ lại thời khắc xảy ra tai nạn, anh Lợi cho biết mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Từ lúc nghe thấy tiếng còi cảnh báo đến khi xảy ra va chạm chỉ khoảng hai giây. Sau cú va chạm mạnh, chiếc tàu gỗ bị lật úp, bản thân anh cũng bị mắc kẹt bên dưới.

“Lúc đó, tàu lật úp, nếu mặc áo phao thì không thể chui ra ngoài được. Tôi phải cởi áo phao mới thoát ra. Khi nổi lên mặt nước, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm người thân”, anh nhớ lại.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, anh phát hiện em gái đang chới với trên mặt nước. Chị N. vẫn còn tỉnh táo và bơi được một chút nhưng sức lực đã kiệt.

“Tôi ném phao cứu sinh rồi bơi tới cầm tay em đặt vào phao. Em tôi vốn bơi rất giỏi vì từ nhỏ sống ở vùng sông nước, nhưng lúc đó đã không còn đủ sức bám vào phao”, anh Lợi nhớ lại.

Theo anh Lợi, chị N. không bị đuối nước như nhiều người nghĩ. Khi anh tiếp cận, chị vẫn còn nổi trên mặt nước và có thể cử động. Chỉ ít phút sau, một nhóm mô tô nước (jetski) và lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân lên xuồng cứu hộ. Khi được kéo lên khỏi mặt nước, chị N. đã rơi vào trạng thái hôn mê.

“Lúc ở dưới nước, em tôi vẫn còn thở, cử động. Đến khi được kéo lên xuồng, em mới lịm đi. Sau này có kết quả khám nghiệm tử thi, gia đình mới biết em bị gãy xương lồng ngực, tổn thương phổi, gan... do bị va đập quá mạnh”, anh Lợi chia sẻ.

Anh Lợi cũng gửi lời cảm ơn tới những người tham gia cứu hộ đã có mặt kịp thời tại hiện trường.

“Nếu nhóm mô tô nước và lực lượng cứu hộ không đến nhanh như vậy, tôi nghĩ số người thiệt mạng còn nhiều hơn. Khi đó dưới nước rất hỗn loạn, có người không biết bơi, có người bị mắc kẹt, người bị bung phao, ai cũng hoảng loạn. Sự xuất hiện của họ đã giúp nhiều người giữ được mạng sống”, anh chia sẻ.

Theo anh Lợi, chị Nguyễn Thị N. là lao động chính trong gia đình, làm công việc cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp. Sự ra đi đột ngột của người phụ nữ 43 tuổi khiến người thân và bạn bè đau xót khôn nguôi.

Sau tai nạn, các thành viên trong đoàn vẫn chưa hết ám ảnh. “Nhìn các con chân tay bầm tím, còn em gái mãi mãi không trở về, đến giờ tôi vẫn không tin được đó là sự thật”, anh Lợi nghẹn giọng.

Sự ra đi của chị Nam khiến người thân, bạn bè đau xót khôn nguôi. Ảnh: Nam Khánh

Khoảng 8h40 ngày 14/6, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 (BKS HP-5665) chở 31 khách và thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847) chở 11 khách, khiến thuyền máy Bảy Hoa bị chìm.

Phát hiện sự việc, người dân cùng Công an đặc khu Cát Hải nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa toàn bộ 11 hành khách trên phương tiện bị nạn lên tàu Eco 86 và vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu nạn, chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm y tế Cát Hải cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.