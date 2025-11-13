Phát hiện kem chống nắng giả, chỉ số SPF thấp hơn công bố tới 70%

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ sau khi kết quả giám định xác định sản phẩm là hàng giả.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B, đặt trụ sở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (nay thuộc xã Vĩnh Thành, Phú Thọ), đưa ra thị trường và được quảng cáo sản xuất bởi Công ty SINDO P&G CO., Ltd tại Incheon, Hàn Quốc.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an cho thấy, chỉ số chống nắng SPF thực tế của sản phẩm thấp hơn tới 70% so với con số ghi trên bao bì. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cũng kết luận kem chống nắng LYZEEN là hàng giả.

Kem chống nắng bị thu hồi có chỉ số SPF thấp hơn công bố tới 70%. (Ảnh minh hoạ)

Trước sự việc này, ngày 13/11, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn để ngừng bán sản phẩm này, đồng thời hoàn trả về nhà cung ứng. Công ty C&B phải thu hồi toàn bộ sản phẩm kem chống nắng LYZEEN và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục trước ngày 30/11.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm mới của Công ty C&B trong vòng 6 tháng nhằm tăng cường kiểm soát và ngăn chặn hành vi vi phạm.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc sử dụng mỹ phẩm giả không chỉ làm mất hiệu quả chăm sóc, bảo vệ da mà còn có nguy cơ gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da lâu dài. Nghiêm trọng hơn, một số sản phẩm kém chất lượng hoặc giả có thể chứa các thành phần độc hại, gây nhiễm độc khi hấp thụ qua da.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc sản xuất và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng. Gần nhất, ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng doanh nhân Đoàn Di Băng, cùng hai người khác bị cáo buộc sản xuất hơn 1.600 sản phẩm kem chống nắng giả, tiếp tục làm dấy lên cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm giả gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng cần cảnh giác, lựa chọn mua mỹ phẩm từ các nguồn uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ nhãn mác, giấy tờ chứng minh nguồn gốc để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả chăm sóc da.