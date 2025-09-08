Những sai lầm khi dùng kem chống nắng có thể gây da sạm, ung thư

(VTC News) -

Kem chống nắng được xem là “áo giáp” không thể thiếu để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời như sạm da, nám, lão hóa và ung thư da.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, việc sử dụng sai cách không chỉ khiến sản phẩm mất tác dụng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho da.

Nhiều người có thói quen bôi kem chống nắng, sau đó đi bơi hoặc vận động mạnh. Tuy nhiên, nước và mồ hôi có thể làm trôi lớp kem, khiến hiệu quả bảo vệ giảm đến một nửa. Trong trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo nên chọn loại kem có khả năng chống nước và bôi lại sau khi lau khô người.

Một số loại kem chống nắng chứa thành phần dễ gây kích ứng nếu tiếp xúc với niêm mạc. Vì vậy, cần thận trọng khi thoa lên mặt, tránh để kem dính vào mắt, miệng. Nếu không may bị dính, nên rửa ngay bằng nước sạch hoặc đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bỏng, đỏ rát kéo dài.

Kem chống nắng chỉ là một phần trong chuỗi biện pháp bảo vệ da. Nếu không kết hợp với việc che chắn bằng nón, áo dài tay, khẩu trang và hạn chế ra ngoài từ 9h đến 16h – thời điểm tia UV mạnh nhất thì da vẫn có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn tới ung thư da nếu kéo dài.

Tác dụng phụ khi dùng sai kem chống nắng

Dị ứng da

Một số sản phẩm chứa hương liệu, chất bảo quản hoặc thành phần như tetracyclin, phenothiazin… có thể gây đỏ, sưng, ngứa – đặc biệt với làn da nhạy cảm.

Gây mụn

Người có da dầu hoặc dễ nổi mụn nên tránh dùng loại kem chứa dầu hoặc công thức quá đặc. Lựa chọn sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic) và không chứa dầu sẽ hạn chế tình trạng này.

Kích ứng mắt

Kem chống nắng nếu tiếp xúc với mắt có thể gây bỏng rát, thậm chí tạm thời nhạy cảm với ánh sáng. Cần đặc biệt cẩn thận khi thoa gần vùng mắt hoặc lựa chọn loại kem chống nắng riêng biệt cho vùng da này.

Chọn đúng kem, dùng đúng cách

Kem chống nắng có hai loại chính là vật lý và hóa học, hoạt động bằng cách phản xạ hoặc hấp thụ tia UV. Trên bao bì thường ghi rõ chỉ số SPF (Sun Protection Factor) – thể hiện thời gian bảo vệ khỏi tia UVB, và PA (Protection Grade of UVA) – đánh giá khả năng chống tia UVA.

Việc chọn loại kem phù hợp với loại da (dầu, khô, nhạy cảm...) là yếu tố then chốt để phát huy hiệu quả mà không gây tác dụng phụ.

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo bác sĩ Quang, bên cạnh việc sử dụng kem đúng cách, người dùng cần lưu ý theo dõi phản ứng của da, kiểm tra thành phần sản phẩm và tránh lạm dụng. "Chống nắng không chỉ là bôi kem, mà là ý thức bảo vệ làn da toàn diện", bác sĩ nhấn mạnh.