Phấn đấu đưa An Giang trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” khai mạc sáng 3/10 với 448 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên từ 107 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Trước đó, chiều 2/10, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để điểm danh đại biểu tham dự đại hội.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Về tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 9.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định với tiềm năng và dư địa lớn, An Giang hoàn toàn có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên như mục tiêu đề ra. Địa phương phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng hàng hải và hàng không; chú trọng đầu tư đặc khu Phú Quốc sáng - xanh - sạch - đẹp, xứng tầm là nơi đăng cai APEC 2027.
Sau hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, An Giang mới có không gian phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực. Tỉnh xác định kinh tế biển và kinh tế biên mậu trở thành trụ cột chiến lược. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu địa phương kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội, có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.
Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải: “Với phương châm “Một An Giang, Một tầm nhìn, Một ý chí, Một niềm tin thắng lợi”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đưa ra được những quyết sách mang tầm lịch sử phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11% trở lên, tập trung vào các khâu đột phá như kinh tế biển, hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, với 5 vùng động lực phát triển là Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên.
Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã có sự đóng góp đầy tình cảm, trách nhiệm của các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, những người con của quê hương An Giang, các nhà khoa học, với mong muốn tỉnh An Giang khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, tạo bước đột phá mới để phát triển nhanh và bền vững hơn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Báo cáo chính trị xác định mục tiêu chung đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia....
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 66 người, trong đó 16 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.