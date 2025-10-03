Đưa Vĩnh Long thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo

(VTC News) -

Lợi thế bổ sung giữa 3 vùng đất đặc biệt

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sáng nay, 3/10, với 500 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, khẳng định Đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Vĩnh Long, khi 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước đây, được hợp nhất thành một tỉnh mới, với diện tích hơn 6.200 km², dân số gần 3,4 triệu người.

Đây là một bước ngoặt của sự phát triển, mở ra thời cơ và vận hội mới, mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh tổng hợp, đặt ra những yêu cầu cao hơn về trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Theo ông Lê Minh Trí, Vĩnh Long mới hình thành từ những địa phương giàu truyền thống cách mạng, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Vĩnh Long - là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học xuất sắc của Đảng, Nhà nước; Bến Tre - là quê hương Đồng Khởi, nơi bùng lên ngọn lửa cách mạng mạnh mẽ vào năm 1960; Trà Vinh - là nơi phát huy truyền thống đoàn kết đồng bào Kinh, Khmer, Hoa, đóng góp xương máu và trí tuệ cho sự nghiệp thống nhất đất nước…

Ba tỉnh với truyền thống cách mạng hào hùng và những đặc trưng văn hóa riêng đặc sắc cùng nhau tạo nên những giá trị tinh thần vô giá trên một vùng đất mới, cho một tương lai phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Trí cho rằng Vĩnh Long cần phát triển có chọn lọc các ngành chủ lực, trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế bổ sung giữa 3 khu vực của tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước đây.

Ông gợi mở tỉnh vẫn xem nông nghiệp là nền tảng quan trọng, song phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Phải hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ toàn cầu.

Phải xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất - chế biến - phân phối, để trái cây, dừa, thủy sản cùng những nông sản đặc sản khác không chỉ dừng ở những thị trường quen thuộc, mà chinh phục những thị trường khó tính nhất, mang lại giá trị cao hơn.

"Với lợi thế bờ biển dài, nguồn tài nguyên nắng và gió dồi dào, Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước, gắn với phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng sạch.

Công nghiệp chế biến phải được nâng tầm thành ngành trụ cột, không chỉ giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương mà còn tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu", ông Trí lưu ý.

Ngoài ra, với lợi thế kinh tế biển, đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển, cửa sông, luồng hàng hải quốc tế thuận lợi, có tiềm năng khai thác phát triển, nuôi trồng thủy sản và năng lượng gió ngoài khơi, nếu khai thác đúng mức, kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tỉnh vươn lên trong vùng và cả nước.

Tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

Theo Báo cáo Chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Vĩnh Long phấn đấu là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực để tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Kinh tế biển được xác định thành trụ cột chiến lược với trọng tâm là phát triển cảng biển, logistics, điện gió ven bờ, ngoài khơi và đầu tư các khu lấn biển, khu kinh tế biển gắn với đô thị và du lịch. Nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản theo chuỗi giá trị bền vững.

Sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có không gian phát triển rộng lớn với diện tích hơn 6.200 km², dân số gần 3,4 triệu người.

Đặc biệt, Vĩnh Long tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước hình thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông nội tỉnh, liên thông vùng cũng sẽ tập trung đầu tư. Tỉnh xác định tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, mở rộng không gian phát triển, nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng xác định rõ mục tiêu chung đến năm 2030, Vĩnh Long đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phúc lợi, nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh xác định huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái.