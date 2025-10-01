Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, ngày 1/10, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người, Ban Thường vụ 16 người. Bốn Phó Bí thư được chỉ định gồm: Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang và Phan Văn Thắng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Tâm, Bộ Chính trị có chủ trương điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Quyết định điều động sẽ được công bố và trao tại đơn vị mới. Ông Lê Quốc Phong tiếp tục nhiệm vụ điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Ngô Chí Cường là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất.

Ông cũng là Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2025.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh, Phó trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ).

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa 14, 15.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nguyên tắc: “Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững” trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên mọi lĩnh vực, địa bàn.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đồng Tháp xác định trọng tâm là 5 khâu đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, với không gian tiềm lực vị thế mới.

Một là, phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng hạ tầng logistics xuyên biên giới, đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mê Kông.

Hai là phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao; cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, đa giá trị.

Đột phá thứ ba là phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu; thu hút các dự án sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 53 người.

Thứ tư là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, logistics, công nghệ thực phẩm, chế biến nông sản thông minh... Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan trong hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi cho sự phát triển.

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2045, Đồng Tháp sẽ trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Trong tổng số 23 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, nổi bật là môi trường, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng.

Đến cuối năm 2025, tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm khoảng 34,8%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 25,1%, thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 34,5%, thuế sản phẩm chiếm 5,6%.

Các ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Đồng Tháp như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng luôn duy trì vị trí dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, nền nông nghiệp đạt nhiều thành tựu trong ứng dụng khoa học, công nghệ. Các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. Giáo dục cũng luôn giữ vị thế cao trong khu vực. Hai thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc (trước hợp nhất) được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 địa phương cũng đẩy mạnh đầu tư, hoàn thành nhiều công trình, hạ tầng giao thông trọng điểm, như cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh, cầu Rạch Miễu 2… góp phần mở rộng không gian phát triển.