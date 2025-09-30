Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên toàn tỉnh. Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”; Phương châm Đại hội là “Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển”.
Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Về dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I mang sứ mệnh đồng hành và kiến tạo với tinh thần cầu thị, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ ‘vàng’ để tăng trưởng bứt phá, xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các chỉ tiêu thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc đại hội
Tại đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trình bày báo cáo chính trị. Bà khẳng định, sau hợp nhất, Đồng Nai trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn nhất cả nước, đa dạng về văn hóa - dân tộc - tôn giáo, giữ vị trí chiến lược đặc biệt trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%, 100% dân số có bảo hiểm y tế và 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đảng bộ tỉnh cũng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung phát triển công nghiệp - dịch vụ với hạt nhân là đô thị sân bay Long Thành; hoàn thiện hạ tầng chiến lược; nâng cao an sinh xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, nhiệm vụ then chốt là huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ số và xã hội hiện đại.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức sau khi hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, hình thành tỉnh Đồng Nai mới. Theo ông, mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước chỉ có thể đạt được nếu hệ thống hạ tầng chiến lược được xây dựng đồng bộ, hiện đại.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã hoàn thành nhiều tuyến đường trọng điểm như đường 319 nối dài và nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường ra cảng Phước An, nâng cấp mở rộng ĐT741. Dự kiến cuối năm 2025, sân bay Long Thành sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác đầu 2026; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM cũng sẽ thông xe kỹ thuật cuối năm nay. Đồng Nai cũng khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Tân Phú, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, và động thổ cầu Mã Đà.
Nhờ các dự án này, tỷ lệ đô thị hóa đã đạt trên 38%, nhiều đô thị được nâng cấp, hình thành chuỗi đô thị vệ tinh gắn với sân bay Long Thành và TP.HCM. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch tăng lên, hệ thống thoát nước, chống ngập từng bước được cải thiện. Dịch vụ logistics tăng trưởng 25-30%/năm, đóng góp 15-18% GRDP dịch vụ năm 2025...
Tại Đại hội, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo Quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người, trong đó Ban Thường vụ có 15 người. Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư gồm: bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo văn kiện được thông qua tại Đại hội, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương