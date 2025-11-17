Nước lũ cuốn trôi xe đầu kéo, tài xế mất tích

(VTC News) -

Cố tình băng qua cầu tràn bị ngập ở Quảng Trị, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn từ đêm 16 đến sáng 17/11 khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, nhiều nơi vượt báo động III, 19 điểm ngập lụt, chia cắt.

Tổng lượng mưa 24 giờ qua tại Quảng Trị phổ biến từ 40-110mm, có nơi lớn hơn. Trên sông Thạch Hãn tại xã Đakrông, mực nước vượt báo động 3 gần 2,5 m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh vượt báo động 3 khoảng 40 cm; sông Kiến Giang và sông Hiếu nước lên nhanh gần báo động 3.

Nhiều nơi ở Quảng Trị đang bị ngập sâu, chia cắt do mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Cả tỉnh Quảng Trị ghi nhận 19 điểm ngập lụt, chia cắt. Trong đó, tại xã Đakrông ghi nhận 10 điểm ngập nặng. Các cầu, ngầm tràn Ly Tôn, Đá Đỏ, Chân Rò ngập 3-4m; các vị trí như A Lô, cầu tràn La Tia, Km1 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cầu tràn km28, Ra Poong ngập từ 0,3-1m.

Trụ sở UBND xã Đakrông tại khu vực Klu cũng ngập khoảng 1m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị chia cắt. Tại xã Kim Ngân, 4 điểm ngập sâu từ 0,3-1m. Tuyến đường từ UBND xã vào đập Côn Cùng và đường vào bản An Bai đều ngập khoảng 1m; các ngầm 23 và 25 trên quốc lộ 9B bị ngập 0,3-0,4m, giao thông tạm thời gián đoạn…

Mưa lớn cũng khiến cầu tràn La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, nước chảy xiết. Khoảng 12h trưa 17/11 xe đầu kéo biển kiểm soát 75H-007.xx đi hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa trên quốc lộ 15D tự ý mở rào chắn băng qua đoạn cầu bị ngập bị lũ cuốn trôi xe, tài xế mất tích.

Tài xế xe đầu kéo cố tình băng qua cầu tràn đang bị ngập và bị dòng nước lũ cuốn đang đứng chờ cứu hộ. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, trong lúc các lực lượng chức năng tổ chức cứu người thì dòng lũ dữ cuốn lật xe, tài xế mất tích. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo xã La Lay xác nhận thông tin và cho biết, các lực lượng xã La Lay đang nỗ lực tìm kiếm một nam tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn cũng gây sạt lở làm sập phần sau ngôi nhà số 74 (khối 3 A, đường Hùng Vương) và ảnh hưởng các nhà xung quanh ở xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị). Lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương di dời 12 hộ dân trong khu vực nguy hiểm và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở trên.

Ngôi nhà ở đường Hùng Vương, xã miền núi Khe Sanh (Quảng Trị) bị sạt lở, đổ sập. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Tại xã Ba Lòng (Quảng Trị), lãnh đạo xã cho biết, tối 16 đến sáng 17/11, địa phương có mưa rất to, nước lũ đổ về rất nhanh.

Lũ tràn về bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản bị ngập, thiệt hại nặng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán 210 hộ với 785 người đến nơi an toàn.

Điểm trường chính trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, Quảng Trị) ngập sâu trong nước. (Ảnh: L.Q.H)

Chính quyền địa phương cử cán bộ ứng trực, chốt chặn tại các điểm ngập sâu không cho phương tiện qua lại.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy tối đa phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động các phương án ứng phó, di dời dân khỏi vùng xung yếu…

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai 14 tổ công tác tại các đồn La Lay, Làng Ho, Thuận, Ba Nang, Ba Tầng... để chốt chặn, không cho người dân qua lại những điểm ngập nguy hiểm. Công an các xã triển khai lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu và phát cảnh báo khẩn cấp đến người dân, chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm.