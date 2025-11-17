Công an xã ở Đà Nẵng giải cứu 2 người bị mắc kẹt giữa dòng lũ

(VTC News) -

Công an xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã giải cứu 2 người gặp nạn trong lũ.

Theo Công an xã Phước Chánh, sáng 17/11, trên địa bàn xã có lũ lớn tràn về. Thời điểm này, hai người dân đi làm rẫy trên núi về và không may bị mắc kẹt giữa hai dòng nước tại khu vực thuỷ điện Đăk Mi 3.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong lũ. (Ảnh: Đ.N)

Nhận được thông tin, Công an xã Phước Chánh cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã sử dụng cano để di chuyển vào khu vực nước đang chảy xiết và giải cứu thành công 2 người dân.

Cũng trong sáng nay, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết hiện nay lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cụ thể, lúc 7h, sông Vu Gia tại Hội Khách: 16.32m, dưới BĐ3: 0.18m; tại Ái Nghĩa: 8.95m, dưới BĐ3: 0.05m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn: 13.73m, trên BĐ2: 0.73m; tại Giao Thủy: 6.96m, trên BĐ1: 0.46m; tại Câu Lâu: 2.83m, dưới BĐ2: 0.17m; tại Hội An: 1.28m, dưới BĐ2: 0.22m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sông Vu Gia lên mức trên BĐ3, sông Thu Bồn lên ở mức trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ lên ở mức BĐ1 - BĐ2. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ2, riêng trên sông Thu Bồn dao động ở mức dưới BĐ3.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ đưa ra cảnh báo từ hôm nay đến 20/11, trên Sông Hàn, sông Tam Kỳ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Đặc biệt các xã ngập lụt: Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Đại Lộc, Hòa Vang, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Cẩm Lệ , Ngũ Hành Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Phú Thuận, Thu Bồn, Duy Xuyên, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, An Thắng, Điện Bàn Đông, Điện Bàn, Nam Phước, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa,…