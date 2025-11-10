Nữ MC miền Tây khiến giám khảo 'phá lệ' cho điểm tuyệt đối tại cuộc thi hát

(VTC News) -

Ở vòng tranh tài với chủ đề "Bolero kết hợp", các nghệ sĩ phải tạo nên những bài hát có sự dung hòa giữa cổ điển và hiện đại. MC Huỳnh Thơ tiếp tục kể câu chuyện về cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân miền Tây sông nước trên sân khấu trong ca khúc Bàn tay cha mặn (nhạc phim Hai Muối).

Khi hòa giọng cùng nhà giáo Mạnh Dung, MC Huỳnh Thơ không giấu được sự xúc động. Diễn xuất chân thật của cả hai đã lấy nước mắt người xem.

Tiết mục của Huỳnh Thơ lấy nước mắt khán giả.

Kết thúc phần thi, giám khảo Hamlet Trương gần như vỡ òa. Được biết anh cũng là tác giả của ca khúc Bàn tay cha mặn. Anh thừa nhận niềm hạnh phúc của người nhạc sĩ là ca khúc được mọi người tìm hiểu, yêu mến và cho tác phẩm một đời sống riêng đến mức chính tác giả không tưởng tượng được.

“Tôi làm giám khảo nhiều chương trình nhưng chưa lần nào rơi nước mắt vì sức phòng vệ cảm xúc hơi cao. Nhưng hôm nay, khi chú Mạnh Dung xuất hiện, tôi xúc động, cộng thêm bạn diễn xuất quá hay nữa. Đây là lần đầu thí sinh hát nhạc của tôi mà tôi dành tặng điểm 10 vì hôm nay bạn quá xuất sắc”, anh nói.

Đồng quan điểm, danh ca Phương Dung thừa nhận đã rơi nước mắt khi theo dõi bài thi của Huỳnh Thơ. Bài thi chạm đến nỗi lòng của nữ giám khảo bởi bà cũng là người mẹ với 8 người con. Do đó, “nhạn trắng Gò Công” dành những lời “có cánh” khi nói về tiết mục này.

Với phần thi này, Huỳnh Thơ nhận 4 điểm tuyệt đối từ giám khảo. Đây được xem là đêm thi ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc đối với nữ MC. Huỳnh Thơ cũng tiết lộ ba cô cũng từ quê lên theo dõi phần thi này. Điều này giúp nữ MC có thêm cảm xúc, động lực để hoàn thành tiết mục.

Chia sẻ thêm về hành trình tại Tình Bolero, Huỳnh Thơ nói mục tiêu lớn nhất của cô chính là thể hiện được tình yêu dành cho dòng nhạc này và lan tỏa được vẻ đẹp của đất và người miền Tây. "Với tôi hành trình này đã quá trọn vẹn nên dù kết quả có thế nào cũng cảm thấy tự hào”, nữ MC thổ lộ.

MC Huỳnh Thơ nhận điểm tuyệt đối tại tập mới nhất của "Tình Bolero".

Huỳnh Thơ sinh năm 1995 tại Bến Tre (cũ), từng tham gia nhiều cuộc thi như Én vàng 2021, Chung sức chung lòng. Trong vai trò MC, cô được tin tưởng giao vai trò dẫn dắt các chương trình như Solo cùng bolero, Làm giàu cùng cô Tư, Vang vọng từ những lời ca, Màu cờ tôi yêu, Canh tác thông minh, Vầng trăng cổ nhạc, Chuông vàng vọng cổ…

Năm 2021, Huỳnh Thơ trở thành đại sứ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ MC còn tất bật với kinh doanh.

Về chuyện đời tư, Huỳnh Thơ cho biết cô vẫn độc thân, đang tập trung cho sự nghiệp. Nữ MC quan niệm chuyện tình cảm là duyên số nên không áp lực.