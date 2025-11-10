Cậu bé 6 tuổi đến từ Ninh Bình giành Quán quân MC nhí toàn quốc 2025

(VTC News) -

Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước, 21 gương mặt nhí xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Đêm chung kết cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025 diễn ra ở Hà Nội.

Ban giám khảo là những cái tên quen thuộc với công chúng và có nhiều dấu ấn trong hành trình truyền lửa tới thế hệ tương lai đất nước: MC Thanh Mai (Trưởng BTC), MC Lê Anh, MC Đan Lê, MC Thanh Hằng (Chị "Kính Hồng"), MC Ngân Hà, Nhà báo Bùi Việt Cường, nhà báo Ngô Bá Lục, đạo diễn Ninh Quang Trường.

Trải qua các vòng thi hấp dẫn, gay cấn, Văn Đình Minh Phú xuất sắc vượt qua 20 thí sinh giành Quán quân cuộc thi năm nay. Á quân lần lượt thuộc về các MC nhí: Vũ Nhật Thủy Tiên, Nghiêm Đình Bảo Nghi, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Hoàng Minh Anh, Nguyễn Ngọc Gia Hân, Nguyễn Phó Tường Vy. Ngoài ra, 3 quý quân còn có MC nhí: Ma Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lê Khánh Ngọc.

Minh Phú sinh năm 2019 đến từ Ninh Bình, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay. Trong đêm chung kết, Văn Đình Minh Phú để lại ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và khán giả qua phần thể hiện xuất sắc của mình.

Em dẫn dắt câu chuyện về “Vua Lê Đại Hành” – vị anh hùng lịch sử đã đưa Đại Cồ Việt vươn mình mạnh mẽ, giữ yên bờ cõi, mở rộng giao bang và dựng nền thịnh trị cho đất nước. Phần thi không chỉ thể hiện khả năng dẫn chương trình tự tin mà còn truyền tải mạnh mẽ giá trị lịch sử, lòng tự hào dân tộc.

Minh Phú giành Quán quân MC nhí toàn quốc 2025

Ở phần thi ứng biến, Minh Phú tận dụng trọn vẹn 1 phút để trình bày đầy đủ, súc tích và ý nghĩa về chiếc mũ tai bèo - biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất của bộ đội cụ Hồ.

Ban giám khảo đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong thái tự tin và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của Minh Phú. Các giám khảo nhận xét em không chỉ có giọng nói truyền cảm mà còn biết cách truyền tải cảm xúc, tạo được sự kết nối với người nghe – yếu tố quan trọng của một MC chuyên nghiệp.

Phần thi của Minh Phú đã thực sự chinh phục được khán giả và trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm chung kết.