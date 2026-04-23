Những vật dụng trong nhà có thể gây nhiễu sóng Wi-Fi

Việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố mạng Wi-Fi tại nhà có thể gặp nhiều khó khăn do nhiều lý do khác nhau.

Nguyên nhân có thể đến từ nhà cung cấp dịch vụ internet, router lỗi thời, hoặc đơn giản là do quá nhiều thiết bị đang tranh giành băng thông.

Nếu đã loại trừ những nguyên nhân phổ biến mà vẫn gặp sự cố, có thể vấn đề nằm ở những vật dụng quen thuộc trong nhà mà người dùng không ngờ tới.

Lò vi sóng

Lò vi sóng hoạt động ở tần số 2,45 GHz, trùng với tần số của Wi-Fi, có thể gây ra sự chồng lấp tín hiệu. Nếu mạng Wi-Fi chậm lại khi lò vi sóng hoạt động, hãy thử di chuyển bộ định tuyến ra xa lò vi sóng hoặc nâng cấp lên băng tần 5 GHz.

Các thiết bị Bluetooth

Mặc dù các thiết bị Bluetooth thường ít gây ảnh hưởng đến Wi-Fi, nhưng khi nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc, chúng có thể làm giảm tốc độ kết nối. Hãy giảm số lượng thiết bị Bluetooth hoạt động gần bộ định tuyến.

Thiết bị nhà thông minh

Các thiết bị như bóng đèn thông minh hay camera an ninh có thể tranh băng thông với các thiết bị khác. Đặt bộ định tuyến ở vị trí trung tâm và hạn chế số lượng thiết bị kết nối có thể giúp cải thiện tình trạng.

Điện thoại không dây

Các điện thoại không dây hoạt động ở băng tần 2,4 GHz có thể gây gián đoạn mạng Wi-Fi. Sử dụng điện thoại kỹ thuật số hoặc chuẩn DECT 6.0 sẽ giảm thiểu nhiễu sóng.

Máy theo dõi trẻ em

Các máy theo dõi trẻ em hiện đại thường sử dụng băng tần 2,4 GHz, có thể làm chậm tốc độ internet. Hãy thử tắt thiết bị và xem có cải thiện không.

Đồ gia dụng bằng kim loại

Các đồ điện tử gia dụng có vỏ bằng kim loại như tủ lạnh hay lò nướng có thể phản xạ và hấp thụ tín hiệu Wi-Fi. Đặt bộ định tuyến ở vị trí cao và thoáng đãng sẽ giúp cải thiện tốc độ.

Gương

Gương có thể gây nhiễu sóng Wi-Fi do lớp kim loại phản chiếu tín hiệu. Hạn chế số lượng gương trong không gian gần bộ định tuyến có thể giúp cải thiện kết nối.

Bể cá hoặc bể chứa nước lớn

Nước có khả năng hấp thụ sóng Wi-Fi, đặc biệt là ở tần số 2,4 GHz. Di chuyển bộ định tuyến ra xa bể cá có thể tạo ra sự khác biệt.

Tường dày

Tường nhà xây bằng bê tông hay gạch có thể làm suy giảm tín hiệu Wi-Fi. Sử dụng cáp Ethernet hoặc hệ thống Wi-Fi lưới có thể giúp cải thiện kết nối.

Mạng Wi-Fi của hàng xóm

Tại các khu vực đông dân cư, mạng Wi-Fi lân cận có thể gây nhiễu. Chuyển sang băng tần 5 GHz hoặc sử dụng ứng dụng phân tích Wi-Fi để chọn kênh ít tắc nghẽn có thể giúp cải thiện tình hình.