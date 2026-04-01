Công nghệ 1/4: Oracle cắt giảm nhân sự, Wi-fi Amazon thách thức Starlink

(VTC News) -

Oracle cắt giảm nhân sự để tập trung vào AI

Oracle vừa tiến hành đợt sa thải hàng nghìn nhân viên trên toàn cầu nhằm giảm chi phí và dồn lực cho chiến lược đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI. Động thái được nhiều nguồn tin xác nhận, trong đó có Business Insider và CNBC, cho thấy quy mô ảnh hưởng rộng rãi đến lực lượng lao động của hãng.

Oracle thực hiện đợt sa thải nhân viên nhằm tìm nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư liên tục vào trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Getty Images)

Công ty hiện đang chịu áp lực lớn từ giới đầu tư khi liên tục vay nợ để tài trợ cho các dự án AI. Dù đã ký thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với OpenAI vào tháng 9/2025, cổ phiếu Oracle vẫn giảm khoảng 25% từ đầu năm. Điều này phản ánh sự lo ngại về khả năng cân bằng giữa chi phí khổng lồ và lợi nhuận trong tương lai.

Xu hướng sa thải nhân sự không chỉ diễn ra ở Oracle mà còn lan rộng trong ngành công nghệ. Amazon đã cắt giảm 16.000 việc làm hồi tháng 1, Meta cũng sa thải hàng trăm nhân viên, trong khi Microsoft giảm hơn 15.000 người trong năm 2025. Rõ ràng, cuộc đua AI đang khiến nhiều tập đoàn phải tái cấu trúc mạnh mẽ.

Nvidia đầu tư 2 tỷ USD vào Marvell để mở rộng AI

Nvidia vừa công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Marvell Technology, nhằm tăng cường khả năng phát triển chip AI tùy chỉnh kết hợp với hệ thống mạng và bộ xử lý trung tâm của hãng.

Thỏa thuận này giúp Nvidia tiếp cận công nghệ silicon bán tùy chỉnh và kết nối quang học tiên tiến của Marvell, từ đó giải quyết các nút thắt về băng thông và hiệu suất năng lượng trong hệ thống AI quy mô trung tâm dữ liệu.

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược để Nvidia duy trì vị thế trung tâm trong ngành khi nhiều công ty đang tìm đến chip tùy chỉnh thay vì bộ xử lý đắt đỏ của hãng.

Ngoài ra, Marvell kỳ vọng doanh thu sẽ tăng gần 40% và đạt khoảng 15 tỷ USD vào năm tài chính 2028. Trong bối cảnh các tập đoàn lớn như Alphabet và Meta dự kiến chi hơn 630 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay, sự hợp tác này hứa hẹn mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên.

Amazon và Delta hợp tác Wi-Fi thách thức Starlink

Amazon vừa ký thỏa thuận với Delta Air Lines để triển khai dịch vụ Wi-Fi vệ tinh Leo trên 500 máy bay của hãng từ năm 2028. Đây là bước đi quan trọng giúp Amazon mở rộng thị phần trong lĩnh vực internet vệ tinh, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Elon Musk.

Minh họa chiếc máy bay bay trên mây với biểu tượng Wi-Fi, thể hiện nỗ lực của Amazon và Delta mang internet tốc độ cao đến hành khách trên không trung. (Nguồn: Simplyflying)

Thỏa thuận này diễn ra sau khi Amazon đã ký hợp tác với JetBlue vào năm 2025. Với khoản đầu tư ít nhất 10 tỷ USD, Amazon đang tăng tốc triển khai vệ tinh Leo, dự kiến gấp đôi tốc độ phóng trong năm tới. Dịch vụ thương mại được cho là chỉ còn “cách vài tháng” trước khi chính thức ra mắt.

Trong khi đó, Starlink đã triển khai hơn 10.000 vệ tinh và hợp tác với nhiều hãng hàng không lớn như United, Alaska và Hawaiian Airlines. Cuộc đua giữa Amazon và SpaceX hứa hẹn sẽ định hình lại thị trường Wi-Fi trên máy bay, mang đến tốc độ cao và ít gián đoạn hơn cho hành khách.