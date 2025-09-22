Cách đặt router Wi-Fi tăng tốc độ truy cập Internet

(VTC News) -

Vị trí đặt router Wi-Fi ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ truy cập Internet. Nhiều người thường để thiết bị ở góc nhà, gần sàn hoặc bị che khuất, khiến tín hiệu Wi-Fi yếu và chập chờn. Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp bạn tối ưu vị trí router để tăng tốc độ mạng một cách hiệu quả.

Đặt router đúng cách - bí quyết đơn giản giúp cả nhà truy cập Wi-Fi nhanh, ổn định hơn mỗi ngày. (Nguồn: Yahoo)

Đặt router ở vị trí trung tâm, thoáng đãng

Router Wi-Fi phát sóng theo dạng hình cầu, vì vậy vị trí lý tưởng nhất là ở trung tâm nhà, nơi không bị che chắn bởi tường dày hoặc đồ nội thất lớn. Tránh đặt router trong góc phòng, gần sàn nhà hoặc trong tủ kín vì sẽ làm suy giảm tín hiệu. Nếu nhà nhiều tầng, nên đặt router ở tầng giữa để sóng lan tỏa đều.

Tránh xa các thiết bị điện tử gây nhiễu

Các thiết bị như lò vi sóng, tivi, máy lạnh, điện thoại không dây… có thể gây nhiễu sóng Wi-Fi. Đặt router cách xa những thiết bị này sẽ giúp tín hiệu ổn định hơn. Ngoài ra, nên tránh đặt gần bể cá hoặc vật liệu kim loại vì chúng hấp thụ sóng và làm giảm hiệu quả truyền tải.

Những chiếc loa Bluetooth thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm của kết nối Wi-Fi. (Nguồn: Yahoo)

Điều chỉnh hướng ăng-ten đúng cách

Nếu router có ăng-ten ngoài, hãy điều chỉnh hướng ăng-ten để tối ưu vùng phủ sóng. Một mẹo nhỏ là đặt một ăng-ten thẳng đứng và một ăng-ten nằm ngang để sóng lan tỏa cả theo chiều ngang và dọc. Với nhà nhiều tầng, cách này giúp cải thiện kết nối giữa các tầng.

Nâng cấp thiết bị hoặc sử dụng bộ mở rộng sóng

Nếu router đã quá cũ hoặc không đủ mạnh cho diện tích nhà, bạn nên cân nhắc nâng cấp lên thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi mới như Wi-Fi 6. Ngoài ra, sử dụng bộ mở rộng sóng (Wi-Fi repeater) hoặc hệ thống mesh Wi-Fi sẽ giúp phủ sóng toàn bộ không gian sống, đặc biệt là các khu vực “chết sóng”.

Kiểm tra và tối ưu kênh phát sóng

Router thường phát sóng trên các kênh mặc định, dễ bị trùng với hàng xóm. Bạn có thể truy cập vào phần cài đặt router để chuyển sang kênh ít bị nhiễu hơn. Một số ứng dụng như Wi-Fi Analyzer sẽ giúp bạn xác định kênh tối ưu nhất.

Việc đặt router đúng cách không chỉ giúp tăng tốc độ truy cập internet mà còn giảm tình trạng giật lag khi xem phim, chơi game hay làm việc online.