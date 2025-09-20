Thúc đẩy văn hóa Việt thông qua sức mạnh công nghệ số và sáng tạo nội dung

(VTC News) -

Ngày 19/9, Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam, đơn vị trực thuộc Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cùng TikTok Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua sức mạnh của công nghệ số và sáng tạo nội dung.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam và TikTok Việt Nam. (Ảnh: Tiktok Việt Nam)

Theo đó, chiến dịch hashtag #BanSacViet với khẩu hiệu “Bản sắc Việt – Tỏa sáng toàn cầu” hướng tới mục tiêu quảng bá, lan tỏa giá trị 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Cùng với đó là tăng cường sức mạnh mềm quốc gia, khẳng định bản sắc Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chiến dịch hashtag #BanSacViet cũng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng sáng tạo trên TikTok làm cầu nối quảng bá sản phẩm công nghiệp văn hóa. Và hỗ trợ doanh nghiệp, nghệ sĩ, các tổ chức tiếp cận chính sách, xu hướng công nghệ và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa không chỉ là bản sắc dân tộc mà còn là sức mạnh mềm của quốc gia.

“Với 12 ngành công nghiệp văn hóa, Việt Nam đang sở hữu một kho tàng phong phú, đa dạng – từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật cho đến các ngành sáng tạo mới gắn với công nghệ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giới thiệu, quảng bá và lan tỏa những giá trị đó một cách hiệu quả, hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu”, ông Trần Hoàng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, chiến dịch hashtag #BanSacViet được ra đời với mong muốn xây dựng một kênh truyền thông văn hóa chính thống, hấp dẫn, gần gũi với giới trẻ. Trên nền tảng TikTok, những video ngắn sẽ trở thành cầu nối đưa các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với hàng triệu người dùng, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới.

Chiến dịch #BanSacViet tập trung vào 5 nội dung chính gồm:

- Truyền thông sản phẩm công nghiệp văn hóa: Giới thiệu các ngành như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, games, du lịch văn hóa…. Nội dung dưới dạng clip ngắn, dễ lan tỏa, khai thác yếu tố đặc trưng – khác biệt – hội nhập.

- Câu chuyện sáng tạo: Ghi lại hành trình sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nhân khởi nghiệp, thành công trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

- Ứng dụng công nghệ mới: Thử nghiệm AI, VR, AR, blockchain để số hóa, bảo tồn và quản lý sản phẩm công nghiệp văn hóa. Sản xuất clip trải nghiệm công nghệ nhằm thu hút giới trẻ.

- Kết nối cộng đồng: Khởi động thử thách hashtag #BanSacViet và #ProudVietnam, khuyến khích người dùng sáng tạo video tham gia thử thách, thể hiện góc nhìn về bản sắc Việt.

- Cập nhật chính sách & xu hướng: Các video ngắn tóm tắt chính sách, quy định pháp luật, tin tức quốc tế và giúp nghệ sĩ, doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin chính thống.

Chiến dịch #BanSacViet được kỳ vọng sẽ đạt hàng trăm triệu lượt xem, hàng trăm nghìn video sáng tạo tham gia, và quan trọng hơn hết là hình thành một cộng đồng sáng tạo văn hóa bền vững.

Đây sẽ là lực lượng tiên phong, cùng chung tay đưa các sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam ra thế giới, khẳng định hình ảnh một đất nước giàu bản sắc, năng động và hội nhập.