Thí nghiệm lạ của Boeing: Lấp đầy khoang bay bằng khoai tây để đo tín hiệu Wi-Fi

Boeing đã phát triển một phương pháp tiên tiến để thử nghiệm tín hiệu không dây trong khoang máy bay, giúp hành khách có thể tận hưởng kết nối ổn định và tin cậy hơn khi sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân có nối mạng trên không trung.

Khoai tây được sử dụng để thí nghiệm độ ổn định kết nối wifi trên các chuyến bay. (Ảnh: Boeing)

Các kỹ sư của Boeing đã tạo ra một quy trình mới để đo lường chất lượng tín hiệu vô tuyến bằng cách sử dụng công nghệ đo lường và các công cụ phân tích độc quyền. Điều này cho phép các kỹ sư đo lường cường độ và phạm vi phủ sóng một cách hiệu quả hơn, đảm bảo khả năng xuyên thấu tín hiệu mạnh mẽ nhưng vẫn an toàn trên khắp khoang hành khách.

Sau khi phương pháp mới này được thiết lập, thời gian thử nghiệm vốn trước đây phải mất hơn hai tuần để thực hiện nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn 10 giờ.

"Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực để đảm bảo rằng hành khách của Boeing đang được di chuyển trên những chiếc máy bay an toàn và tiên tiến nhất thế giới", ông Dennis O'Donoghue, Phó Chủ tịch bộ phận Thử nghiệm & Đánh giá của Boeing cho biết. "Đây là một ví dụ hoàn hảo về việc những đổi mới trong lĩnh vực an toàn có thể giúp toàn bộ trải nghiệm bay trở nên tốt đẹp hơn như thế nào."

Công nghệ này ban đầu được phát triển để đảm bảo quá trình truyền tín hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định một cách triệt để và hiệu quả hơn, nhằm bảo vệ và chống lại sự nhiễu loạn đối với các hệ thống điện quan trọng của máy bay.

Ban đầu, đội ngũ từ các phòng thí nghiệm Thử nghiệm & Đánh giá của Boeing đã tiến hành hàng loạt các bài kiểm tra trên một chiếc máy bay đã ngừng hoạt động. Nhóm nghiên cứu xác định rằng khoai tây là vật thế thân lý tưởng cho hành khách, do sự tương đồng trong các tương tác vật lý với đặc tính của tín hiệu điện tử. Phần lớn quá trình thử nghiệm được thực hiện trên máy bay đậu dưới mặt đất với các ghế ngồi được lấp đầy bởi 20.000 pound (khoảng hơn 9 tấn) khoai tây đóng bao. Sau đó, các dữ liệu thử nghiệm này đã được xác thực lại dưới mặt đất với sự tham gia của con người trong vai trò hành khách.

Tín hiệu không dây bên trong máy bay có thể bị lệch hướng ngẫu nhiên khi mọi người di chuyển xung quanh. Quy trình thử nghiệm mới của Boeing tận dụng công nghệ hiện đại và các phân tích thống kê đột phá để xác định các khu vực tín hiệu mạnh và yếu, từ đó cân bằng chúng bằng cách điều chỉnh hệ thống kết nối tương ứng. Kết quả đạt được chính là sự gia tăng đáng kể về cả tính an toàn lẫn độ tin cậy của mạng không dây.