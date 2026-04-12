Các phi hành gia Artemis II trở về Houston, đoàn tụ cùng gia đình

Phi hành đoàn Artemis II gồm các phi hành gia NASA: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), đã trở về Trung tâm Vũ trụ Johnson tại Houston và được chào đón trang trọng sau sứ mệnh bay quanh Mặt Trăng lịch sử.

Phi hành đoàn của Artemis II trở về nhà sau sứ mệnh lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh Mặt Trăng.

Chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA đã rời bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida vào lúc 5h35 ngày 2/4/2026 (giờ Việt Nam). Đây là những con người đầu tiên du hành tới vùng lân cận của Mặt Trăng trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong suốt sứ mệnh kéo dài gần 10 ngày, phi hành đoàn đã thiết lập những cột mốc ấn tượng: Khoảng cách xa nhất đạt tới 406.770 km so với Trái Đất và khoảng cách gần nhất tiếp cận bề mặt Mặt Trăng ở mức 6.545 km.

Tàu Orion đã hạ cánh chính xác xuống Thái Bình Dương, khu vực ngoài khơi San Diego vào lúc 7h7 sáng 11/4/2026 (giờ Việt Nam). Sau khi được cứu hộ và thực hiện các bước đánh giá y tế ban đầu, cả bốn thành viên đã di chuyển bằng máy bay về Houston. Ngay khi đặt chân xuống đất mẹ, họ đã có những giây phút đoàn tụ xúc động cùng gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp tại NASA.

Hiện tại, phi hành đoàn đang bắt đầu giai đoạn phục hồi thể chất, thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu về hiệu suất con người và tham gia các buổi báo cáo phân tích dữ liệu khoa học thu thập được từ chuyến đi này.