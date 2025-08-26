Nhiều nơi mưa trên 400mm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở hơn 700 xã, phường

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo đó, trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 25/8 đến 9h ngày 26/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Mường Do 1232,4mm (Sơn La); Cao Phạ 3 295,8mm (Lào Cai); Vạn Mai 483mm (Phú Thọ); Vạn Xuân 1 555mm (Thanh Hoá); Thuỷ điện Hủa Na 467,2mm (Nghệ An); Kỳ Phong 439,4mm (Hà Tĩnh); Hoá Sơn 254,2mm (Quảng Trị)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An đến bắc Quảng Trị 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 700 xã, phường ở nhiều tỉnh; trong đó có những địa phương cảnh báo mức rất cao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.5.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệthại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Các cơ quan chức năng tại địa phương cần lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường được cảnh báo xem TẠI ĐÂY