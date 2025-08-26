Đóng

Hà Nội mưa kéo dài xuyên đêm, giao thông tê liệt

(VTC News) -

Do ảnh hưởng bão số 5 Kajiki đã biến nhiều tuyến đường tại Hà Nội thành "sông", khiến giao thông tê liệt.

Hồng Thắm
