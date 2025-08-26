Đóng

Bão tan, mưa lớn vẫn dồn dập ở Bắc Trung Bộ, nguy cơ lũ quét

(VTC News) -

Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới