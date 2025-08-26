Tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ 26/8 đến 4/9

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

10 ngày tới, Thủ đô hầu hết có mưa. (Ảnh: Công Trí)

Theo đó, đêm qua và sáng nay (26/8), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to; khu vực Phú Thọ, Hà Nội và từ Thanh Hoá đến Nghệ An có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ sáng 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, và Thanh Hoá mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tập trung vào chiều và tối.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 26/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (từ 26/8 đến 4/9)

Hôm nay 26/8, Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 23-25°C, cao nhất 27-2°C.

Dự báo từ mai 27/8 đến hết 4/9, Hà Nội hầu hết có mưa, nhiều ngày có mưa rào và dông. Nền nhiệt các ngày dao động thấp nhất 24-25°C, cao nhất 33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 27/8 đến 4/9.

Những thông tin mưa lớn và dự báo thời tiết Hà Nội mới nhất sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.