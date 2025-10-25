Nhà đang xây đổ sập vào nhà hàng xóm, hai cha con tử vong thương tâm

(VTC News) -

Chiều 25/10, lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập móng nhà khiến hai cha con tử vong, hai người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhà một người dân ở buôn Mnang Tar (xã Yang Mao) đang thi công dang dở thì sập móng, đổ sang nhà hàng xóm vùi lấp người và nhà cửa.

Hiện trường vụ sập móng nhà khiến 2 người thiệt mạng.

Sự việc khiến người cha và con gái chủ nhà tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng cùng người dân huy động máy múc và nhiều phương tiện hỗ trợ để đưa các nạn nhân ra ngoài. Hai người khác cũng là con cháu trong nhà bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.