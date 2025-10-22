Hà Nội: Tấm bê tông đổ sập từ ngôi nhà đang phá dỡ, 2 người thương vong

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, đơn vị điều tra vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Lúc 9h30, công an phường tiếp nhận thông tin vụ tai nạn lao động xảy ra tại 121 Tôn Đức Thắng làm 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong là anh M.Đ.G. (SN 1984, trú ở Nga Sơn, Thanh Hoá), người bị thương là chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú ở162 Tôn Đức Thắng).

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Nhân chứng gần hiện trường cho biết, khoảng 9h anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực đầu ngõ Văn Chương (phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội).

Khi tới kiểm tra, anh cùng mọi người phát hiện một người đàn ông bị tấm bê tông đè lên người, kế bên là chiếc xe máy. "Lúc này khoảng 10 người chạy tới, khiêng bê tông, kéo nạn nhân ra. Người đàn ông đã bất tỉnh và được đưa lên xe cấp cứu", nhân chứng kể.

Theo một số người dân, thời điểm đó có 2 người đi đường. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm giữa đường. Xung quanh nhiều mảnh kính vỡ vụn, và một tấm bê tông.

Theo công nhân phá dỡ, trong lúc họ cắt sắt, tấm bê tông sàn đã văng ra ngoài đường. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.