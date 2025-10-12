Pháo hoa rơi trúng khán giả concert 'Em xinh say hi', nhiều người hoảng loạn

(VTC News) -

Tối 11/10, concert Em xinh say hi diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Tiếp nối thành công của concert đầu tiên, đêm nhạc thứ hai kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Sau hơn 3 tiếng, chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.

Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đáng lẽ là cao trào cảm xúc ấy, sự cố pháo hoa xảy ra.

Sự cố pháo hoa rơi trúng khán giả tại concert "Em xinh say hi".

Theo video được người hâm mộ ghi lại, luồng pháo hoa bắn ra nhiều tia lửa nhỏ, không chỉ rơi vào cột chắn mà còn hướng thẳng về phía một số khán giả. Khi chạm đất, các tia lửa bùng lên rồi vụt tắt. Hiện chưa có thông tin về việc có khán giả bị thương hay không, song hình ảnh này vẫn khiến nhiều người sợ hãi.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự sợ hãi và chỉ trích ban tổ chức (BTC): “Nguy hiểm quá, vào mặt là bỏng luôn, may mà không ai bị thương", ”Concert gì mà nguy hiểm thế, bắn pháo hoa kiểu này khác gì ‘ném’ vào khán giả đâu", "“Làm chương trình hoành tráng thì tốt, nhưng an toàn phải đặt lên hàng đầu chứ".

"Tổ chức ở Mỹ Đình mà vẫn để xảy ra sự cố thế này thì lo thật sự”, "Không hiểu sao giờ concert nào cũng có màn cháy nổ, pháo hoa bắn trúng người mà vẫn im lặng thế này?”...

Sáng 12/10, BTC chương trình Em xinh say hi lên tiếng về sự cố, cho biết họ rất lấy làm tiếc vì bên cạnh những giây phút thăng hoa và cảm xúc, đêm diễn xảy ra sự việc ngoài ý muốn vào khoảnh khắc cuối cùng.

Concert "Em xinh say hi" đêm thứ 2 quy tụ 30 nghệ sĩ nữ.

Ngay sau khi sự cố phát sinh, BTC nhanh chóng phối hợp xử lý tại chỗ và sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát để đảm bảo an toàn cũng như trải nghiệm tốt nhất cho khán giả trong các sự kiện sau. “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những khán giả đã có trải nghiệm chưa trọn vẹn”, đại diện BTC bày tỏ.

Đêm 2 Em xinh say hi có sự góp mặt của 30 em xinh: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Đào Tử A1J, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyly, Muộii, Lâm Bảo Ngọc, LyHan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, MaiQuinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Danmy, Saabirose, Quỳnh Anh Shyn.