Người dân vùng lũ Gia Lai cần cứu hộ, gọi cho ai?

Sáng 19/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cảnh báo khẩn cấp: Nước lũ các sông lên rất nhanh, nhất là sông Hà Thanh, sông Kôn; đã có một số điểm cao hơn lũ lịch sử năm 2009 ở khu phố 2, Nhơn Phú (cũ), khu phố 6 Nhơn Bình (cũ). Đề nghị người dân sơ tán khẩn cấp đến khu vực an toàn theo thông báo của chính quyền địa phương; đặc biệt là một số khu vực ven sông Hà Thanh ở huyện Tuy Phước (cũ), TP Quy Nhơn (cũ).

Khi cần cứu hộ, cứu nạn, hãy gọi ngay số 114 hoặc các số điện thoại dưới đây của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cứu hộ người dân bị ngập lụt.

Danh sách cán bộ trực và phụ trách địa bàn

- Địa bàn phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam: Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng phòng: 0914159157

- Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam: Thiếu tá Trương Quang Tú - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV1: 0979069114

- Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ): Thượng tá Đậu Văn Huy - Phó Trưởng phòng - 0902567788

- Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ): Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV3: 0935357152

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ): Thượng tá Tạ Thanh Phong - Phó Trưởng phòng - 0913608586

- Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ): Thiếu tá Võ Văn Thơm - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV4 - 0978531012

- Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ): Thượng tá Trần Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng - 0976337979

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ): Trung tá Lương Anh Sơn - Đội trưởng Đội Công tác CC và CNCH - 0905561979

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ): Trung tá Trần Cảnh Tân - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV7 - 0914117886

- Địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ): Trung tá Võ Huy Hùng - Phó Trưởng phòng – 0914004588

- Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ): Thiếu tá Mạc Thanh Bi - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV2 - 0935026799

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận: Trung tá Trương Minh Trung - Phó Trưởng phòng - 0983701434

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận: Trung tá Võ Văn Phổn - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV6 - 0914097873

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ): Trung tá Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng phòng - 0974126789

- Địa bàn các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ): Trung tá Nguyên Trần Tuấn - Đội trưởng Đội CC và CNCH KV5 - 0914004369