Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó lũ cấp độ 3.1 đối với 58 xã, phường

(VTC News) -

Cận cảnh nước ngập tại các khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai ngày 18/11.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký công điện yêu cầu các xã, phường; các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó khẩn cấp mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Nước bắt đầu dâng cao tại các khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương: khẩn trương, quyết liệt triển khai khắc phục thiệt hại do bão số 13, đặc biệt đối với nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái; rà soát, bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, cơ sở công cộng bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.

Bắt đầu từ 15h ngày 18/11, kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh tại các địa bàn dễ bị chia cắt; tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong ít nhất 3 ngày.

Đồng thời huy động lực lượng xung kích hỗ trợ Nhân dân trong sơ tán; kê cao, bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt; hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trượt, ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Nước dâng cao, tràn vào nhà dân tại các vùng thấp trũng như xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông...

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Phối hợp với Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình.

Những nơi có nước lũ chảy xiết trên địa bàn tỉnh Gia Gia được lực lượng chức năng cắm chốt cảnh báo, cấm người và phương tiện đi qua.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở, chia cắt, không để ách tắc trên các trục giao thông chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn có nguy cơ cao; hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Phân tán, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt dài để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết.

Sở Công Thương rà soát, xác định lại nguồn lương thực dự trữ lương để sẵn sàng bổ sung cho các địa phương khi có yêu cầu; bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, tăng giá bất thường.