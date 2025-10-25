Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ, ngành giám sát việc mua, bán ngoại tệ

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

NHNN cho biết, thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Giá USD trên thị trường tự do đang cao hơn nhiều so với mức niêm yết tại ngân hàng. (Ảnh minh hoạ).

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh Tra Chính phủ: Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

NHNN cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để NHNN kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Thời gian gần đây, đồng USD trên thị trường tự do biến động mạnh. Hôm nay (25/10), giá USD giao dịch quanh mốc 27.455 - 27.575 đồng (mua vào – bán ra), tăng hơn 140 đồng ở 2 chiều so với hôm trước.

Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại NHNN có giá mua vào - bán ra ở mức 23.894 đồng/USD - 26.302 đồng/USD.

Một số ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.082 đồng/USD, bán ra là 26.352 đồng/USD. BIDV có giá mua vào - bán ra lần lượt là 26.133 - 26.352 đồng/USD.

Vietinbank có giá mua vào - bán ra lần lượt là 25.940 - 26.352 đồng/USD. Agribank niêm yết giá mua vào là 26.190 đồng/USD, bán ra là 26.192 đồng/USD

So với tỷ giá giao dịch chính thức tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD tại thị trường tự do cao đang cao hơn 1.200 - 1.300 đồng/USD.