Tiền gửi dân cư vào ngân hàng tăng cao nhất 5 năm, đạt hơn 7,748 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến hết tháng 7/2025, tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế đạt hơn 19,48 triệu tỷ đồng, tăng 8,75% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tăng mạnh nhất trong 5 năm, đạt hơn 7,748 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 9,68% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 7,976 triệu tỷ đồng, tăng 4,04%.

Tính chung đến cuối tháng 7/2025, tổng lượng tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống ngân hàng đạt hơn 15,72 triệu tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Tính từ đầu tháng 10, đã có 5 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động, gồm Standard Chartered, GPBank, Bac A Bank, NCB, VCBNeo và HDBank. Đồng thời, thời gian qua đã có hàng loạt ngân hàng cộng thêm lãi suất huy động cho khách hàng như: Vietcombank, MB, Woori Bank, Vikki Bank, SeABank.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán MB (MBS), từ nay đến cuối năm, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng do tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, nhất là sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Theo số liệu của NHNN, đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024, và ước tăng 20,19% trong cả năm 2025 – mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Dù vậy, NHNN vẫn yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất huy động, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chứng khoán MB cho rằng cùng với kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong Quý IV/2025, qua đó nâng tổng mức cắt giảm trong năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì môi trường lãi suất thấp.

"Dựa vào các yếu tố trên, chúng tôi dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đến cuối năm 2025 sẽ duy trì ổn định ở mức 4.8%", Chứng khoán MBS phân tích.