Lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 10/2025?

(VTC News) -

Đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, có lãi suất ưu đãi nhất thị trường hiện nay là ngân hàng HDBank với mức 3,5%/năm cho 3 tháng đầu, vay 12 tháng đầu có lãi suất ưu đãi 6,5%/năm, vay 24 tháng đầu có lãi suất ưu đãi 7,5%/năm. Khi hết thời hạn cố định lãi vay nêu trên, ngân hàng sẽ thả nổi lãi suất với biên độ 4%, dao động khoảng 11%/năm. Khách hàng trả nợ trước hạn sẽ phải chịu khoản phí phạt bằng tổng số tiền phạt của các kỳ trả nợ trước hạn.

Tiếp đến là TPBank với lãi suất 3,6% cố định trong 3 tháng đầu, ngoài ra khách hàng còn được hưởng chương trình ân hạn gốc tới 60 tháng.

Eximbank cũng vừa ra mắt gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,68%, lên đến 36 tháng đầu tiên mỗi năm cho khách hàng 22 - 35 tuổi.

Lãi suất cho vay mua nhà tháng 10/2025 ít biến động.

Ngân hàng MSB triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm cố định 6 tháng đầu. Hạn mức vay cao, lên tới 80% giá trị tài sản đảm bảo hoặc 95% tổng phương án vay. Đặc biệt, khách hàng được ân hạn gốc tới 24 tháng và ưu đãi miễn phí trả nợ trước hạn gốc lên đến 100 triệu đồng/tháng.

LPBank có gói vay với quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất khởi điểm chỉ từ 3,88%/năm trong 3 tháng đầu. Khách hàng được vay 100% nhu cầu vốn, thời hạn vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Nhiều ngân hàng cũng có mức lãi suất ưu đãi từ 5%/năm như: ACB (5,5%/năm), VPBank (5,2%/năm)...

Trong khi đó, Sacombank với lãi suất ưu đãi cố định chỉ 6,5%, 7% và 7,5%/năm, tương ứng lần lượt trong 12, 24 và 36 tháng.

Nhóm Big 4 cũng có mức lãi suất ưu đãi với người trẻ. Cụ thể, Agribank đưa ra chương trình cho vay với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 3 năm đầu. Khách hàng được vay với hạn mức 75% nhu cầu vốn khi thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.

Đặc biệt, trường hợp có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể vay với hạn mức lên tới 100% nhu cầu vốn. Thời hạn vay tối đa 40 năm. Khách hàng được miễn trả nợ gốc lên tới 60 tháng đầu tiên, giúp giảm áp lực trả nợ ban đầu.

BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỷ đồng/khách hàng. Kết thúc thời gian 3 năm ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính bằng công thức: huy động vốn kỳ hạn 24 tháng + 3%.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi dành cho khách hàng trẻ từ 20 đến 35 tuổi với lãi suất chỉ từ 5,6%/năm.

Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay chỉ từ 5,2%/năm cho sản phẩm mới.

Đối với khách hàng trên 35 tuổi, nhiều ngân hàng cũng áp dụng lãi suất ưu đãi như: Agribank cho vay ưu đãi cố định 5,5%/năm trong 6 tháng đầu, cố định 6,2%/năm trong 12 tháng đầu và cố định 6,5%/năm trong 24 tháng đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi, hiện tại dao động khoảng 7,5%/năm.

VietinBank cung cấp các mức lãi suất cố định trong 6 tháng, 12 tháng, hoặc 24 tháng đầu tiên. Mức lãi suất dao động từ khoảng 6% đến 8%/năm, tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể. Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ được điều chỉnh thả nổi. Công thức tính lãi suất thả nổi của VietinBank thường là lãi suất huy động 12 tháng hoặc 13 tháng cộng với biên độ dao động từ 3% đến 4%/năm.

Vietcombank đưa ra mức lãi suất ưu đãi ban đầu chỉ từ 3,99%/năm (áp dụng tùy thời kỳ và kỳ hạn cố định). Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ được điều chỉnh thả nổi dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hoặc 13 tháng của Vietcombank cộng biên độ cố định dao động từ 3-4%.