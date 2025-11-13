Nga trao trả 9.000 thi thể binh lính Ukraine tử trận trong năm nay

(VTC News) -

Hãng thông tấn TASS trích dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa tin: "Thông thường, tổn thất trên chiến trường không được thảo luận công khai. Tôi chỉ có thể nói rằng trong khuôn khổ chương trình trao đổi thi thể binh sĩ hy sinh năm nay, phía Nga trao trả hơn 9.000 thi thể binh sĩ Ukraine. Đổi lại, chúng tôi chỉ nhận lại thi thể của 143 binh sĩ của nước Nga".

Nga và Ukraine tiến hành trao trả thi thể quân nhân. (Ảnh: RT)

Sau hai vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5 và ngày 2/6, Nga và Ukraine nhất trí về việc trao đổi tù binh theo hình thức "1.000 đổi 1.000", cũng như trao đổi những người bị thương và bị bệnh nặng, những binh sĩ dưới 25 tuổi.

Hồi tháng 6, Nga cho hồi hương 4 nhóm quân nhân từ Ukraine và bàn giao số lượng binh lính Ukraine tương đương cho Kiev. Ngoài ra, phía Nga chuyển giao 6.060 thi thể binh lính Ukraine cho Kiev và nhận lại 78 thi thể binh lính Nga. Vào tháng 7, Nga chuyển giao thêm 1.000 hài cốt binh lính Ukraine và nhận lại 19 thi thể binh lính Nga.

Vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul vào ngày 23/7 cũng đạt một thỏa thuận trao đổi, không chỉ có quân nhân mà còn có cả dân thường. Nga đề xuất thành lập ba nhóm công tác để giải quyết vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Ngoài ra, Moskva còn đề nghị Kiev chuyển giao thêm 3.000 thi thể binh lính Ukraine và đề xuất nối lại lệnh tạm dừng nhân đạo ngắn hạn dọc theo tiền tuyến để thu thập người bị thương và thi thể của những người thiệt mạng. Một cuộc trao đổi thi thể khác diễn ra vào ngày 19/8 khi Nga chuyển giao 1.000 thi thể và nhận lại 19 thi thể.

Hoạt động trao đổi mới nhất theo thỏa thuận Istanbul được thực hiện vào ngày 23/10. Theo trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, Nga trao trả 1.000 thi thể binh lính Ukraine và nhận lại hài cốt của 31 quân nhân Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phía Ukraine đã phá vỡ các thỏa thuận mới nhất về trao đổi tù nhân.

"Chính quyền Kiev phá vỡ những lời hứa mới nhất về trao đổi tù nhân, chưa đến 30% trong số 1.200 tù nhân đã thỏa thuận được trao đổi. Công dân Ukraine nên biết điều này", bà Zakharova nhấn mạnh.