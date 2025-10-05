Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC bản đặc biệt chỉ có 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

(VTC News) -

Để kỷ niệm dấu mốc 30 năm tại Việt Nam, hãng xe sang từ Đức thông báo ra mắt dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” giới hạn. Chỉ có 30 chiếc được bán ra với mức giá khuyến nghị dự kiến là 5.999.000.000 đồng.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC mang trong mình những giá trị đặc trưng nhất của thương hiệu là sang trọng, thoải mái và công nghệ tiên phong. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời này sử dụng động cơ xăng I6 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động & phát điện thông minh ISG2 thế hệ mới. Động cơ sản sinh công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hỗ trợ tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang đầu tiên lắp ráp trong nước. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz cho biết phiên bản "Edition 30" không chỉ được nâng cấp về thiết kế và công nghệ, mà còn mang ý nghĩa tri ân hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng khách hàng Việt.

Phiên bản giới hạn lần này được trang bị gói Premium-Plus, mang lại những tiện nghi cao cấp nhất bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE® Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage, dải thảm đèn chào mừng bên hông với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng, và gói AIR BALANCE giúp không gian nội thất luôn trong lành.

Mẫu GLS 450 4MATIC được trưng bày tại triển lãm Mercedes-Benz: Live Rare. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Đặc biệt, chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage, tạo nên một "spa di động" ngay trong khoang xe.

Hàng ghế thứ hai cũng được bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp, khẳng định vị thế mẫu SUV hạng sang dành cho gia đình và doanh nhân, bao gồm chức năng sạc không dây cho hàng ghế sau, màn hình MBUX Rear Tablet và tựa đầu sang trọng, giúp hành khách tận hưởng sự thoải mái tương đương hạng thương gia.

Nội thất của Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Bên cạnh đó, gói Night Package mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn cho GLS 450 4MATIC, đi kèm bộ mâm 21-inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản. Nội thất được nâng cấp với hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment (gồm hai màn hình 11.6-inch độ phân giải cao và tai nghe không dây), biến mỗi hành trình thành trải nghiệm cá nhân hóa.

Cuối cùng, Gói Off-road Engineering Package là điểm nhấn khẳng định sự đa dụng và mạnh mẽ của GLS 450, giúp chiếc SUV hạng sang chinh phục những cung đường phức tạp.

Trong suốt 30 năm, Mercedes-Benz đã lắp ráp hơn 50.000 xe, liên tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe sang với các dòng C-Class, E-Class, S-Class và đặc biệt là GLC - mẫu SUV hạng sang bán chạy nhất tại Việt Nam. Đến nay, hãng xe Đức đang lắp ráp các dòng xe C-Class, E-Class, GLC và C 43 AMG tại thị trường trong nước. Đồng thời, hãng cũng sở hữu dải sản phẩm nhập khẩu đa dạng như S-Class, GLS, các dòng xe Maybach, và các dòng xe AMG.