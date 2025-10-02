100% học sinh lớp 1 nhận miễn phí mũ bảo hiểm đạt chuẩn

(VTC News) -

Ngày 2/10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025 - 2026.

Theo lộ trình, chương trình triển khai tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trong năm học 2025 - 2026 và tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh cùng 350.000 phụ huynh trên toàn quốc.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc. (Ảnh: Sơn Phạm)

Hoạt động này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu mũ, con số thể hiện nỗ lực của HVN trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh cùng ý thức khi tham gia giao thông được nâng cao. (Ảnh: Sơn Phạm)

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh cả nước. Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh đã tăng từ 37% (năm 2018) lên đến 89% hiện nay.

Ông Toshihiro Mibe lần đầu đến Việt Nam với cương vị Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Nhật Bản. (Ảnh: Sơn Phạm)

Ông Toshihiro Mibe, Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Nhật Bản, nhấn mạnh: “Mục tiêu then chốt mà chúng tôi hướng tới chính là việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam.

Để hướng tới mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao nhận thức về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông. Tôi tin rằng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng bởi HVN sẽ là người bạn thân thiết của các em học sinh và bảo vệ các em trước mỗi hành trình”.

Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ với hai cam kết chính: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ HVN và tăng cường các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh.