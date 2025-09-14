Loạt xe đổ bộ: Honda Winner R hoàn toàn mới, ADV350 lần đầu có tại Việt Nam

(VTC News) -

Honda Biker Rally Đà Lạt diễn ra với sự quy tụ của hơn 600 biker đam mê, trở thành kỳ hội ngộ biker lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Tại sự kiện, Honda Việt Nam đồng thời ra mắt ba mẫu xe gồm: Winner R hoàn toàn mới, ADV350 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và Rebel 1100 phiên bản nâng cấp.

Honda Biker Rally Đà Lạt trở thành sự kiện dành cho biker lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Winner R hoàn toàn mới

Được phát triển từ dòng xe Winner ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016, mẫu xe đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách thiết kế, hướng tới hình ảnh một mẫu xe mô tô thể thao. Đến nay, mẫu xe ngày càng chứng tỏ vị thế của một mẫu xe côn tay thể thao và chiếm được lòng tin của đông đảo lượng khách hàng tại Việt Nam.

Mẫu Winner R sở hữu phần đầu xe được thiết kế mạnh mẽ, kết hợp với thân xe thon gọn và tối ưu khí động học, giúp xe vận hành êm mượt. Các chi tiết như yên xe hai màu, tay nắm sau gọn gàng và hệ thống đèn LED hiện đại tạo nên một tổng thể thể thao và liền mạch. Đặc biệt, công nghệ "ánh sáng pha lê" mới giúp đèn pha chiếu sáng xa hơn, tăng cường an toàn cho người lái.

Winner R đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ so với dòng Winner ra mắt lần đầu năm 2016. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Về động cơ, xe sở hữu khối động cơ 150cc, DOHC, 4 van, 6 cấp số, cải tiến với góc mở xu-pap tối ưu, phản hồi ga nhạy và giảm ma sát nhờ nhiều công nghệ như xi-lanh lệch tâm hay piston phủ molybdenum. Hệ thống ly hợp Assist & Slipper Clutch hỗ trợ sang số nhanh, mượt và chống trượt bánh khi về số gấp. Các phiên bản cao cấp được trang bị phanh ABS cho bánh trước, xích O-Ring bền bỉ hơn và cổng sạc USB chống nước.

Winner R sẽ bán ra từ ngày 23/9 tại các HEAD trên toàn quốc với 3 phiên bản cùng mức giá 46,16 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 50,06 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 50,56 triệu đồng cho bản Thể Thao.

Honda ADV350 lần đầu ra mắt tại Việt Nam

ADV350, mẫu xe tay ga phân khối lớn dành cho những người yêu thích khám phá và phong cách đô thị, lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam với nhiều trang bị cao cấp. Xe nổi bật với thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ đậm chất địa hình, đi kèm khung thép ống và phuộc hành trình ngược đường kính 37mm giúp xe vận hành vững chắc trên mọi điều kiện đường sá.

ADV350 nổi bật với thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ đậm chất địa hình. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Sức mạnh của ADV350 đến từ khối động cơ eSP+ thế hệ mới, xi lanh đơn, mang lại công suất mạnh mẽ và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu 28,6 km/l (theo chuẩn WMTC), cho phép di chuyển hơn 330 km sau một lần đổ đầy bình xăng dung tích 11,7 lít.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị màn hình kỹ thuật số TFT 5 inch hiện đại tích hợp công nghệ Honda RoadSync, cho phép đồng bộ điện thoại thông minh để hiển thị bản đồ và điều hướng.

Ngoài ra, ADV350 còn sở hữu nhiều tiện ích và tính năng an toàn vượt trội. Hệ thống phanh với đĩa đơn đi kèm ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS) giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn trong mọi tình huống. Không gian chứa đồ dưới yên xe lên tới 48 lít, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm cả đầu, cùng với hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB-C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng.

ADV350 sẽ chính thức bán ra từ ngày 1/10 tại hệ thống HEAD và Honda DreamWing với giá 165,99 triệu đồng.

Honda Rebel 1100 phiên bản nâng cấp

Honda tiếp tục làm mới dòng sản phẩm của mình với một mẫu xe mang đậm chất Cruiser – Rebel 1100 với nhiều nâng cấp mới, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm lái thông qua các cải tiến về công nghệ và tiện ích.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Rebel 1100 là màn hình TFT 5 inch màu sắc nét, đi kèm cụm công tắc điều khiển mới, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn. Lần đầu tiên tại Việt Nam, xe được trang bị hệ thống kết nối Honda RoadSync. Công nghệ này cho phép đồng bộ điện thoại thông minh để hiển thị bản đồ và điều hướng trực tiếp trên màn hình xe.

Rebel 1100 trở lại với nhiều nâng cấp mới, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm lái thông qua các cải tiến về công nghệ và tiện ích. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Động cơ của xe được trang bị khối động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng 1.084cc, tương tự như trên mẫu Africa Twin nhưng đã được tinh chỉnh để có tỷ số nén cao hơn, mang lại khả năng phản hồi ga tốt và tăng tốc mạnh mẽ. Hộp số tự động ly hợp kép sáu cấp (DCT) cho phép người lái lựa chọn chế độ số bằng nút bấm hoặc để xe tự động hoạt động theo chế độ lái đã chọn.

Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại tiên tiến như hệ thống bướm ga điện tử (Throttle By Wire), ba chế độ lái tùy chỉnh, Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và kiểm soát hành trình (Cruise control).

Ngoài ra, phiên bản mới cũng tập trung vào sự thoải mái và tiện nghi như độ dày của phần yên xe được tăng lên 10mm và nâng cấp cổng sạc USB-C.

Rebel 1100 sẽ chính thức phân phối tại các cửa hàng Honda DreamWing từ ngày 1/10 với giá 399,99 triệu đồng.