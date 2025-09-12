Trong tháng 9/2025, xe côn tay CBR150R vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm theo đó có 3 tùy chọn màu sắc như: Đen xám, đỏ và đen đỏ.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 9 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 8/2025, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang bán với giá 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt đang bán với giá 73,29 triệu đồng và bản thể thao đang bán với giá 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

CBR150R là mẫu xe côn tay thể thao phân khối nhỏ của hãng Honda, sở hữu ngoại hình cá tính, trẻ trung, năng động đi kèm với nhiều đường nét sắc sảo mang đến sự phong trần và lịch lãm cho phái mạnh. Hơn thế nữa, xe còn ghi điểm với người dùng nhờ khối động cơ DOHC 150cc mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình giống như những mẫu xe mô tô phân khối lớn.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy CBR150R trong tháng 9/2025 vẫn bình ổn. Giá thực tế đang cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe, với giá bán cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72,29 77,5 5,21 Phiên bản đặc biệt Đen xám 73,29 78,3 5,11 Phiên bản thể thao Đỏ 73,79 78,5 4,71

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí bảo hiểm, phí VAT, phí ra biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào mỗi thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.